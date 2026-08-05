В eGov Mobile стал доступен паспорт домашнего животного

Паспорт домашнего животного теперь доступен в приложении eGov Mobile. Владельцы питомцев могут в любое время открыть цифровой документ и при необходимости предъявить его прямо со смартфона.

В цифровом паспорте содержится основная информация о животном, включая сведения о вакцинации и другие важные данные.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть раздел «Цифровые документы», затем перейти в категорию «Другие документы» и выбрать «Паспорт домашнего животного».

Цифровой паспорт отображается только в том случае, если питомец зарегистрирован в Единой базе данных TABAN. Регистрация и внесение сведений осуществляются в ветеринарной клинике.

После загрузки информации в базу данных документ автоматически появится в приложении eGov Mobile.