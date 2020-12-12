Земельный и имущественный налоги объединят для физических лиц, а для собственников жилья в многоквартирном доме отменят земельный налог.

В комитете государственных доходов сообщили о том, как изменится система уплаты налогов для казахстанцев после внесения изменений в Налоговый кодекс.

Напомним, президент подписал поправки в кодекс, согласно которым внесены изменения в части уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов физических лиц.

Чтобы исключить переплату и волокиту в связи с возвратом ошибочно (излишне) уплаченного налога на транспортные средства, срок уплаты налога на авто физических лиц переносится на конец I квартала года, следующего за отчетным.

Законом предусмотрено действие данной нормы с 2020 года, то есть по обязательствам 2020 года следует производить уплату в 2021 году.

Объединение налогов на имущество и земельного налога

Объединение этих налогов предусмотрено без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты). Так, налог по земельным участкам и имуществу будет считаться по отдельности согласно действующему порядку, при этом налогоплательщику предъявляться одной суммой (один код бюджетной классификации).

Эта норма вводится с 2020 года, то есть в 2021 году по обязательствам 2020 года предусмотрена уплата уже объединенного налога на имущество.

Отмена земельного налога для собственников многоквартирных домов

Норма об освобождении от уплаты земельного налога, занятыми квартирами (комнатами) в многоквартирных домах, связана со сложным администрированием (в части определения доли, приходящейся на квартиру или комнату, ее площади, исчисления суммы земельного налога) и нецелесообразностью затрат на начисление и сбор данного налога.

Законом предусмотрено введение данной нормы с 2020 года, то есть за 2020 год земельный налог за данные земельные участки не будет уплачиваться.