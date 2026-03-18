В Шымкенте более 18 тысяч автовладельцев имеют долг по транспортному налогу

Более 18 тысяч жителей города имеют многолетнюю задолженность по транспортному налогу, сообщили в департаменте государственных доходов. В налоговой напоминают — своевременная уплата позволяет избежать лишних расходов и ограничений.

В Шымкенте более 420 тысяч автовладельцев, их общая задолженность перед государством превышает 7 миллиардов тенге.

Ряд негативных последствий может повлечь за собой несвоевременная уплата транспортного налога. Кроме ежедневной пени, должникам могут заблокировать банковские счета, и не выпустить заграницу. До полного погашения налоговой задолженности покинуть Казахстан будет невозможно. В некоторых случаях можно и вовсе лишиться права управления транспортным средством.

«Со второго апреля лица, не оплатившие налог в срок, получат уведомление о необходимости погасить задолженность. Срок исполнения уведомления — 30 рабочих дней. Если за это время платеж не произведён, будет выдан налоговый приказ. Если налоговый приказ не исполнен в течение пяти рабочих дней с момента вручения, он направляется судебным исполнителям для принудительного взыскания», -говорит начальник отдела городского департамента доходов Шерхан Уалиханулы.

Уведомления налогоплательщикам будут отправлены до 20 марта через портал eGov или мобильные банковские приложения. Каждый автовладелец может зайти на портал и самостоятельно рассчитать свой налог. Есть и категории граждан которые освобождаются от уплаты транспортного налога.

«От транспортного налога освобождаются ветераны Великой Отечественной войны, приравненные к ним матери, обладатели ордена «Даңқ», наград «Еңбек ері» Республики Казахстан, а также лица с инвалидностью»,-говорит начальник отдела городского департамента доходов Шерхан Уалиханулы

По данным органов государственных доходов, в Шымкенте на 422 тысячи автомобилей начислен налог на сумму 7 млрд 417 млн тенге. Пока оплачена лишь часть этой суммы. Более пяти 5 500н алогоплательщиков внесли платежи на сумму 106 млн тенге.