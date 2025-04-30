Неплательщики транспортного налога попали под контроль

Только в Аль-Фарабийском районе зарегистрировано около 60 тысяч автомобилей. Владельцев — свыше 34 тысяч человек.

Всем направлены уведомления об уплате налога.

Айбар Кожабек, представитель районного управления государственных доходов: «Согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан, транспортный налог необходимо оплатить до апреля каждого года. Сделать это можно через Kaspi, Halyk Bank и приложение “E-salyk Azamat”. При своевременной оплате пеня не начисляется».

По данным налоговой службы, почти 5 тысяч человек так и не оплатили налог за 2024 год. Общая сумма долга — порядка 200 миллионов тенге. Неплательщикам ежедневно начисляется пеня, а затем применяются меры взыскания.

Айбар Кожабек: «Пеня начисляется каждый день. Если задолженность не погашена в течение 30 дней, материалы передаются частным судебным исполнителям. Они могут заблокировать банковские счета, а к сумме долга добавляется до 25% — это их вознаграждение. Поэтому мы настоятельно рекомендуем оплачивать налоги своевременно».

Если сумма задолженности превышает 40 месячных расчётных показателей, автовладельцу могут временно ограничить выезд за пределы Казахстана.