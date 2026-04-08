Freedom broker
В Шымкенте 128 тысяч автовладельцев не оплатили налог

Алиса Дуваева
26

Более 128 тысяч автовладельцев Шымкента не оплатили транспортный налог за прошлый год.

Напомним, что окончательный срок для этой процедуры истек 1 апреля. Ежедневно общая сумма задолженности продолжает расти.

По данным городского департамента государственных доходов, среди должников есть те, кто уклоняется от уплаты платежа уже два года.

Совокупный долг достиг 1 млрд 28 млн тенге. К слову, за просрочку начисляется пеня, к примеру, при задолженности в 100 тысяч тенге ежедневно добавляется 1250 тенге.

В случае если долги не будут погашены до 10 мая, они будет взысканы в принудительном порядке. По данным на 2025 год в Шымкенте зарегистрировано около 428 тысяч автомобилей.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

