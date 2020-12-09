В Центре ANTICOR города Шымкент прошел форум «Формирование антикоррупционной культуры в обществе: связь с общественностью».

На мероприятии, посвященном Международному дню борьбы с коррупцией, подробно обсуждались вопросы борьбы с этим социальным явлением, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов подчеркнул важность форума и проинформировал о проделанной работе в этом направлении.

— Для реализации концепции «Слышащего государства» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по разработке новых государственных стандартов в направлении «Формирования новой модели государственного управления», «Построение справедливого государства» и «Вовлечение граждан в процесс государственного управления».

Мы должны сплоченно бороться с этим опасным явлением. С целью создания антикоррупционной культуры в городе действует проектный офис «Шымкент – адалдық алаңы», проекты «Открытый акимат», «Фронт-офис». Акимат города Шымкент провел работы в рамках перевода государственных услуг в электронный формат. Для достижения качественных результатов необходимо реализовать принцип нулевой терпимости к коррупции среди населения, — сказал аким города.

В форуме также приняли участие руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Асхат Жумагали, члены информационно-просветительского штаба — писатель Мархабат Байгут, общественный деятель Шалатай Мырзахметов, политолог Сакен Мажинбеков и другие.

В завершение мероприятия были награждены представители активной общественности, СМИ, «Парасатты отбасы», молодые художники и победители видеоконкурса.