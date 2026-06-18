В Шымкенте обсудили меры по противодействию коррупции

Современные подходы к борьбе с коррупцией обсудили в Шымкенте. Участники встречи рассмотрели эффективность новых законодательных норм, вопросы повышения правовой культуры населения и меры по предупреждению коррупционных правонарушений. Мероприятие прошло в открытом формате, что позволило участникам задать вопросы экспертам и обменяться мнениями.

Особое внимание было уделено формированию принципов открытости и справедливости в системе государственного управления. По словам участников, противодействие коррупции требует не только совершенствования законодательства, но и активного участия общества.

Сакен Мажимбеков, доцент Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова: «Как говорится, даже ангел может сбиться с пути, увидев золото. К сожалению, такие случаи встречаются и в нашей сфере. Поэтому я считаю, что подобных мероприятий должно быть больше. Важно, чтобы у людей формировалось правильное отношение к этой проблеме и понимание необходимости борьбы с коррупцией».

В ходе встречи также рассмотрели изменения и дополнения в Закон «О противодействии коррупции». Представители профильного ведомства отметили, что новые нормы направлены на повышение социальной защищенности государственных служащих и усиление их ответственности.

Аянай Раева, руководитель управления по профилактике коррупции: «Согласно новому закону предусмотрен ряд изменений, касающихся социальной защиты государственных служащих, вопросов оплаты их труда, а также повышения ответственности государственных служащих».

По мнению специалистов, профилактика коррупции должна строиться не только на строгом соблюдении закона, но и на формировании в обществе нетерпимости к любым коррупционным проявлениям.

Именно поэтому подобные диалоговые площадки рассматриваются как важный инструмент правового просвещения и предупреждения правонарушений.