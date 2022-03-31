Многодетная мать пыталась поджечь свой дом, где находились дети

Накануне жительница Туркестанской области сняла шокирующее видео. Многодетная мать пыталась поджечь свой дом, в котором находилось четверо детей.

Ролик был опубликован на странице в Facebook телеведущей телеканала КТК Гульмиры Абыкай. На видео слышны крики детей, женщина говорит что устроит пожар в собственном доме. Она утверждает, что устала от бедности и давления людей.

Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, после того, как видео попало в соцсети, к ней выехали сотрудники полиции и прокуратуры Жетысайского района. В ходе проверки выяснилось, что инцидент произошел 28 марта. Пожар в доме женщины был потушен сразу же, жизни детей ничего не угрожало.

«Я хотела навредить себе, а не детям. Я заявляю, что у детей все хорошо. Вчера я это сделала на эмоциях, такое больше не повторится», — говорит женщина.