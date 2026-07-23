В Шымкенте пожарные предотвратили распространение огня на жилые дома

По уточненной информации, огонь вспыхнул в одноэтажном производственном цехе. С первых минут на месте работали сотрудники МЧС. Был развернут оперативный штаб пожаротушения, организовано взаимодействие с коммунальными службами города. Подача воды осуществлялась без перебоев.

Из-за плотной застройки сохранялась угроза распространения огня на расположенные рядом жилые дома и хозяйственные постройки.

Оперативные и слаженные действия пожарных позволили не допустить перехода огня на жилой дом площадью 400 квадратных метров и хозяйственную постройку, находившиеся рядом с горящим цехом.

Пожар полностью ликвидирован на площади 570 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

В ликвидации пожара были задействованы 76 человек личного состава и 20 единиц техники.