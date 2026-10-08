Двоих жителей выявили с помощью дрона после пожара в Шымкенте

В микрорайоне Ақжар Туранского района Шымкента произошёл пожар на сельскохозяйственном поле. В ходе оперативного обследования выяснилось, что на площади 0,6 гектара горели остатки кукурузы.

Для установления причины возгорания задействовали дрон, который используется в городе для выявления правонарушений. Во время воздушного наблюдения были замечены двое граждан. Как выяснилось, они намеренно подожгли собранные на поле остатки кукурузы, чтобы очистить территорию.

В результате были нарушены требования пожарной безопасности. По факту происшествия провели проверку и опрос, в отношении граждан приняли административные меры.

Сейчас в Шымкенте работают 16 дронов, предназначенных для оперативного выявления и предупреждения различных правонарушений. Они позволяют своевременно фиксировать нарушения и передавать информацию соответствующим службам.

Жителям также напомнили, что несанкционированное сжигание сухой травы и растительных остатков на природных территориях и сельскохозяйственных угодьях повышает риск распространения огня и представляет опасность для людей и окружающей среды.