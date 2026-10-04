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На главную Анонс Спасатели вынесли 50-литровый кислородный баллон при пожаре в Шымкенте

Спасатели вынесли 50-литровый кислородный баллон при пожаре в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Абайском районе и предотвратили распространение огня на здание кафе.

Сообщение о возгорании в пристройке к кафе на улице Аргынбекова поступило на пульт «112».

Прибывшие на место пожарные установили, что кровля расположенной рядом столовой полностью охвачена огнём.

Во время тушения спасатели вынесли из здания в безопасное место кислородный баллон объёмом 50 литров.

Благодаря оперативным действиям удалось не допустить распространения огня и спасти здание кафе площадью 200 квадратных метров.

Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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