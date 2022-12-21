Мошенник продавал арендованные авто в Кентау

Житель Кентау обвел вокруг пальца несколько горожан. Мужчина умудрился продать автомобили, которые сам взял в аренду.

Выйти на след злоумышленника удалось после заявления одного из пострадавших. Он рассказал, что некий мужчина взял у него в аренду два автомобиля марок: «Опель-Вектра» и «Нексия». После этого мужчина исчез и не выходил на связь.

Данный факт зарегистрировали по ст. 189 УК РК «Присвоение или разграбление вверенного чужого имущества». Общая сумма ущерба составила около 1 300 000 тенге.

В результате розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался местный житель, которого доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, подозреваемый незаконно продал автомобили с целью получения «легкой наживы», а деньги потратил. В результате потерпевшими оказались и тот, кто отдал машину в аренду и покупатели.

В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.