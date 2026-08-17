Лжесотрудники АФМ вымогали миллионы у руководителя медорганизации

В связи с проводимой Агентством по финансовому мониторингу работой по пресечению хищений средств в сфере обязательного медицинского страхования участились случаи мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками Агентства и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медучреждений уголовным преследованием.

При этом они требуют денежные средства, обещая за вознаграждение не привлекать их к ответственности. Подобная схема мошенничества пресечена в Туркестанской области.

Двое лиц, выдавая себя за сотрудников Агентства, путем обмана пытались завладеть денежными средствами в размере 15 млн теңге у руководителя одной из медорганизации. Получив 5 млн теңге, мошенники потребовали передать оставшиеся 10 млн теңге. 8 августа т.г. они были задержаны с поличным сотрудниками ДЭР по Туркестанской области совместно с ДСБ Агентства.

Судом в отношении сообщников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

В АФМ предупреждают: любые требования денежных средств, сопровождаемые угрозами привлечения к ответственности либо обещаниями избежать наказание, являются противоправными. О подобных фактах необходимо незамедлительно сообщать в Call-центр АФМ по номеру 1458.

Вызов граждан в органы по финмониторингу осуществляется исключительно в рамках находящихся в производстве досудебных расследований на основании официальных повесток, оформленных и направленных в установленном законодательством порядке.