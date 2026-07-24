Усилена работа по профилактике мошенничества

Интернет-мошенничество продолжает набирать обороты. Злоумышленники заманивают пользователей дешевыми товарами в социальных сетях, обещаниями легкого заработка и высокой прибыли. Число подобных преступлений растет, вместе с ним увеличивается и количество пострадавших.

Интернет-мошенничество остается одним из самых распространенных видов преступлений. При этом расследование дел, в которых задействованы иностранные граждане или зарубежные преступные группы, значительно осложняется.

Об этом сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций Шымкента. По словам специалистов, чаще всего злоумышленники действуют через социальные сети, размещая объявления о продаже товаров по ценам, значительно ниже рыночных. Именно на такие предложения чаще всего попадаются доверчивые покупатели.

«Несмотря на достигнутые результаты, одновременно появляются и новые формы мошенничества. Интернет-мошенничество, финансовые пирамиды и зависимость от азартных игр с каждым годом становятся всё более актуальными проблемами. Считаем, что профилактика таких преступлений — это не только задача правоохранительных органов, но и совместная ответственность всего общества. В связи с этим департамент на постоянной основе проводит комплексную информационную работу, направленную на повышение финансовой и правовой грамотности населения», — Даурен Тургынбай, руководитель управления департамента экономических расследований по городу Шымкенту.

В Шымкенте усиливают профилактику финансовых преступлений среди молодежи. Сотрудники Департамента экономических расследований проводят для студентов разъяснительные встречи и практические занятия, на которых знакомят с особенностями работы следователей. Участникам демонстрируют, как проводятся обыск, допрос и очная ставка.

По словам специалистов, наибольший интерес у молодых людей вызывает именно процесс проведения обыска.

«В прошлом году произошёл тревожный случай: один из студентов первого курса оказался причастен к распространению запрещённых веществ. Его деятельность удалось выявить благодаря другому студенту во время проведения микроквалификационной работы», — Даурен Тургынбай, руководитель управления департамента экономических расследований по городу Шымкенту.

Студент, который помог раскрыть этот факт, проявил ответственность и внимательность. В дальнейшем его пригласили на работу.

Финансовая пирамида — один из самых опасных и незаконных видов мошенничества. В прошлом году в Шымкенте были выявлены и прекращены деятельность 13 финансовых пирамид. В текущем году подобных фактов пока не зарегистрировано.

Специалисты связывают это с масштабной разъяснительной работой среди населения, а также со снижением доверия жителей к финансовым пирамидам.