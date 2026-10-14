Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества при онлайн-покупках

В Казахстане предупреждают о мошеннических схемах при покупках в интернете. Покупатели могут столкнуться с требованиями внести дополнительные комиссии, страховки или другие якобы обязательные платежи уже после оплаты товара.

Одна из распространённых схем связана с поддельными сайтами интернет-магазинов. Мошенники отправляют ссылки на страницы, которые внешне почти не отличаются от настоящих, либо предлагают провести оплату в обход официального приложения. Иногда в адресе сайта меняется всего одна буква.

Аудитор информационной безопасности компании MSSP.GLOBAL Аида Карбаева советует оплачивать покупки только через официальные приложения и самостоятельно вводить адрес нужного сайта.

По её словам, злоумышленники часто рассчитывают не столько на технологии, сколько на эмоции человека — доверие, страх или желание получить выгодное предложение. Искусственная срочность может заставить покупателя принять решение, не проверив все детали.

Ещё одна уловка — требование повторной оплаты. Покупателю сообщают, что первый платёж якобы не прошёл, после чего просят перевести деньги ещё раз.

Специалисты рекомендуют перед оплатой убедиться, что решение о покупке принято самостоятельно, приложение или сайт знакомы и понятны, а также точно проверить, кому, за что и какую сумму предстоит перевести.

Если данные банковской карты попали к мошенникам, необходимо как можно скорее заблокировать её и обратиться в банк. Также следует сохранить переписку с продавцом, номера телефонов, ссылки и подтверждения переводов — эта информация может понадобиться при обращении в полицию.

Эксперты также предупреждают: не стоит пытаться вернуть уже потерянные деньги новыми переводами, даже если злоумышленники обещают после этого полностью возместить сумму.