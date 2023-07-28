В Шымкенте произошла стычка польских болельщиков с местными

Интересный и весьма эмоциональный матч состоялся между «Ордабасы» и варшавской «Легией» в Шымкенте.

Еще до начала самой игры между фанатами произошла стычка. Польские болельщики подходили к стадиону Кажымукана Мунайтпасова, где должна была пройти встреча Лиги конференции УЕФА. Местные жители распространили видеозаписи с места.

На кадрах видно, как толпа болельщиков бежит в сторону стадиона с криком, некоторые из них даже успели обменяться ударами с теми, кто попадался на пути. Тут же раздалась полицейская сирена и стражи порядка смогли взять ситуацию под контроль. Сведений о пострадавших не поступало. Всего же сообщается, что в Шымкент прибыли около 150 польских фанатов.

Возможно именно этот инцидент обострил чувство патриотизма у шымкентских фанатов. Потому что поддержка на поле была мощная. Фанаты даже исполнили хором известную песню шымкентского рэпера SHIZA.

К слову, итог игры ничья 2:2. Ответная игра пройдет в ночь с третьего на четвертое августа в Варшаве.