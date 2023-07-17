Пожар в районе Ордабасы локализован-ДЧС

В ДЧС сообщили, что пожар по улице Толе би локализован, передает OTYRAR.

Но пожарные все еще борются с огнем. Как сообщают в пресс-службе ДЧС возгорание произошло в 2-х этажном магазине по продаже бытовой техники на площади 150 кв.м.

«07.07.2023 года в 15:24 по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, по улице Толе би горел магазин 2-х этажный Темирлан по продаже бытовой техники на площади 150 кв. м. Кровля (общая площадь здания 950 кв. м, крыша из шифера) и пристроенный склад полностью, общая площадь которого составляет 650 кв. м.м. Пожар локализован в 16: 45.

На место происшествия были привлечены: ДЧС (62 сотрудника и 17 единиц техники),бригада филиала Центра медицины катастроф», — сказано в сообщении.

Сведений о жертвах не поступало. Известно, что удалось спасти некоторые вещи из магазина. Информация будет обновляться.