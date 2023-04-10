Матч «Ордабасы-Актобе» собрал рекордное количество зрителей

Футбольный матч между «Ордабасы» и «Актобе», который прошел 9 апреля, смог собрать 18 063 зрителей на стадионе имени Кажымукана.

Обе команды набрали по 1 очку, итог ничья. Тем не менее игра была интересной с присущей шымкентским и актюбинским фанатам эмоциональностью. Градус накала между болельщиками почувствовали на себе абсолютно все жители города, даже те, кто далек от футбола. Ведь незадолго до матча любители футбола устроили массовую драку. В полицию были доставлены 20 человек.

«Я проснулся от шума за окном, сначала не мог понять что происходит, на улице было много полицейских и мужчин, которые явно были очень злыми. Затем выяснилось, что это были болельщики. Мы уже начали переживать, что после матча инцидент снова повторится»,- говорит очевидец драки.

К счастью, после матч закончился тихо, по крайне мере без инцидентов. К слову, актюбинцы уже давно зарекомендовали себя как самые ярые и даже агрессивные болельщики. Футбольные эксперты даже говорили о том, что руководству клуба уже давно пора обратить внимание на поведение своих фанатов.