Чемпионы-футболисты в Шымкенте выбрали своего президента

В южном мегаполисе ранним утром новоявленные чемпионы Казахстана по футболу пришли выбрать своего президента, передает корреспондент OTYRAR.

Футболисты команды Ордабасы пришли отдать свои голоса. Пятеро спортсменов голосуют на стадионе Кажымукана, там же где и тренируются. Говорят, участие в выобрах президента- их гражданский долг.

«Мы пришли проголосовать за будущее нашей страны. Каждый казахстанец должен отдать свой голос и внести свой вклад», — говорит Самат Шамши, капитан команды «Ордабасы».

После того как футболисты опустили свои бюллетени в урны, возле избирательного участка прошла автограф сессия с юными фанатами. Спортсмены подписали для них футбольные мячи.

Избирательный участок № 90 распахнул свои двери еще в 6 утра.

«У нас уже проголосовали 14 человек. Мы работаем с 6 утра. К нашему участку относятся около 2 тысяч голосующих», — сообщили на избирательном участке.

Большой наплыв желающих проголосовать в избирательных участках ожидают ближе к обеду.

Напомним, неделей ранее Ордабасинцы обыграли уральский «Акжайык» на финальном матче Кубка Казахстана, подарив своим болельщикам долгожданную победу. Чемпионов с размахом встретили несколькими днями ранее в аэропорту южного мегаполиса.

К слову, за историю своего существования, Кубок Казахстана отправился в Шымкент уже второй раз. Кроме того, победа дала “Ордабасы” пропуск на участие в еврокубках.