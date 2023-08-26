Шымкентцы «разнесли» выставку в «Көрме»

Шымкентцам понадобилось всего пол дня, чтобы разобрать 189 тонн фруктов, привезенные таджикской делегацией. Экспозиции с фруктами были рассчитаны на 3 дня.

В рамках Дней культуры Таджикистана и Казахстана в южный мегаполис приехали предприниматели из братской страны. Предполагалось, что на выставке можно будет приобрести сухофрукты, овощи, фрукты и другие изделия, которыми славится Таджикистан.

Однако некоторые горожане «напали» на стенды с фруктами и разобрали все за считанные минуты.

Такая же ситуация произошла и на выставке в столице. В сети распространяются видео, где люди ходят по разложенным фруктам, чтобы добраться до арбузов.