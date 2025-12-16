Независимость страны: что она значит для тебя?

Независимость страны глазами молодежи.

Для меня независимость страны заключается в том, что народ и государство способны жить по собственным законам. Независимость – это возможность самостоятельно управлять политикой, появление госсимволов, развитие государственного языка и культуры. Я вижу Казахстан спокойной и дипломатичной страной, в которой традиции и современность живут рядом.

Регина ШАРИФУЛИНА, 18 лет

Для меня независимость страны – это когда народ сам решает свою судьбу, без давления со стороны. Это свобода: жить по своим правилам, развиваться и защищать то, что нам дорого. И еще это ответственность каждого за свою страну, а не просто красивое слово.

Дулат ТЛЕСБЕК, 15 лет

Для меня независимость страны – это когда народ сам решает, как ему жить, какие законы принимать и, конечно же, какое будущее строить. Это возможность развиваться по индивидуальному пути, защищать свои интересы и идти только вперед.

Дилафруз ЭШНАЗАРОВА, 16 лет

Это наша Родина!

Когда еще говорить о высоком, как не накануне Дня независимости? Мы – граждане Казахстана, родились здесь, выучились, работаем, создали семьи. Это наша Родина! Если придет такой час, такая надобность, мы готовы отстаивать ее независимость. А каково отношение нашей молодежи к стране? Об этом два эссе студенток Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова.

Мое мнение о Казахстане

Казахстан – это удивительная страна, в которой сочетаются древние традиции и современные достижения. Каждый, кто живет здесь, чувствует особую гордость за свою Родину, ведь она объединяет богатую историю, красивую природу и гостеприимных людей. Для меня Казахстан – это не просто место на карте, а часть моей души.

Прежде всего я восхищаюсь природой нашей страны. Казахстан – это просторные степи, величественные горы, чистые озера и бескрайние пустыни. В одном только путешествии можно увидеть такие контрасты – от снежных вершин Алатау до песков Мангистау. Особенно красиво у нас летом, когда солнце освещает поля, а воздух наполняется ароматом трав. Я люблю наблюдать закаты в степи: в эти моменты чувствуешь полное единение с природой.

Я люблю Казахстан во многом благодаря его народу. Здесь живут люди разных национальностей, но всех объединяет уважение, доброта и готовность помочь. Казахстан – многонациональная страна, именно это делает ее особенной. Мы умеем жить в мире и согласии, отмечать общие праздники, делиться культурой и традициями. Считаю, что это одно из наших главных достижений.

Когда думаю о Казахстане, я вспоминаю его историю. Наши предки веками защищали свою землю, они сохранили для нас язык, традиции и культуру. Благодаря им мы можем гордиться, что современный Казахстан – это независимое и сильное государство. Мы чтим своих героев, уважаем старших и передаем из поколения в поколение любовь к родной земле.

Современный Казахстан вызывает у меня большое уважение. Наша страна развивается: строятся новые города, открываются университеты, создаются культурные центры. Молодежь стремится к знаниям, изучает иностранные языки, путешествует и делится опытом. Верю, что именно молодое поколение определит будущее Казахстана, сохранив при этом наши традиции и национальные ценности.

Для меня Казахстан – это не только прошлое, но и будущее. Это страна возможностей, где каждый человек может реализовать себя, если будет трудолюбив и настойчив. Я мечтаю, чтобы Казахстан стал еще более процветающим, чтобы о нем знали во всем мире как о стране с богатой культурой, красивой природой и добрыми людьми.

Я горжусь, что живу в Казахстане! Я люблю свою страну за ее красоту, людей, историю и за будущее, которое мы строим вместе. Казахстан – это моя Родина, и для меня нет места ближе и дороже.

Дана УМИРКУЛОВА

Горжусь своей страной

Казахстан – это моя Родина, я очень горжусь, что живу именно здесь. Наша страна расположена в самом сердце Евразии, она уникальна тем, что соединяет Восток и Запад, старые традиции и современные достижения. Считаю, что Казахстан – это государство, у которого есть большое будущее.

Люблю Казахстан за его природу. У нас есть и степи, и горы, и озера, и леса. Особенно красивы предгорья Алматы, Бурабай и Кольсайские озера. Природа Казахстана разнообразна и богата, считаю, что мы должны беречь ее. Для меня это не просто красивые места, а символ силы и спокойствия нашей земли.

А еще я горжусь нашими людьми! Казахстанцы очень добрые, гостеприимные, трудолюбивые. У нас в мире и согласии живут представители более 130 национальностей! Мне нравится, что в нашей республике уважают разные языки, культуры и религии. Это делает Казахстан страной дружбы и взаимопонимания.

После обретения независимости в 1991 году Казахстан добился больших успехов. Мы построили новую столицу – Астану, которая стала символом молодого и современного государства. Сейчас это красивый, развивающийся мегаполис с интересной архитектурой и большими возможностями для молодежи. Еще одним важным событием стала международная выставка EXPO 2017, которая прошла именно в нашей стране. Она показала, что Казахстан способен проводить мероприятия мирового масштаба.

Казахстан играет большую роль в мирных отношениях между государствами. Наша страна активно поддерживает идею мира, толерантности и сотрудничества. Один из примеров – проведение в РК съездов лидеров мировых и традиционных религий, где представители разных вероисповеданий говорят о дружбе и взаимном уважении. Считаю, что это одно из самых важных достижений нашей республики.

Отдельно хочу отметить развитие образования и науки. Программа «Болашак» дала возможность многим молодым людям учиться за границей, а потом возвращаться и применять свои знания для развития Казахстана. Думаю, это помогает строить будущее, где молодежь будет умной, активной и современной.

Казахстан имеет и спортивные достижения. Наши атлеты успешно выступают на Олимпийских играх и международных соревнованиях. Например, Геннадий Головкин, Жазира Жаппаркул и Ольга Рыпакова прославили нашу страну на весь мир. Всегда горжусь, когда вижу казахстанский флаг на пьедестале.

Мне нравится, что Казахстан не стоит на месте: строятся новые дороги, школы, университеты, развивается туризм, цифровые технологии и «зеленая» энергетика. Все это показывает, что наша страна уверенно движется вперед.

Для меня Казахстан – это не просто место, где я живу, это мой дом, моя история, культура, мои корни. Люблю наш язык, музыку, кухню, наши праздники и народные традиции. Верю, что у Казахстана большое будущее, потому что здесь живут умные, сильные и добрые люди, которые любят свою страну и хотят сделать ее еще лучше.

Горжусь, что я – гражданка Казахстана. Хочу, чтобы наша страна развивалась, чтобы люди жили счастливо, в достатке, чтобы молодежь имела все возможности для образования и самореализации. Я верю, что Казахстан всегда будет страной мира, дружбы и надежды.

Зилола МИРЗАХМЕТОВА