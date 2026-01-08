Год 2026-й: будем ли мы на коне?

Ну, как вы, живы после новогодних праздников? Нагулялись? Все салаты подъели? От подарков, небось, одни карамельки остались? Это как всегда…

Напомню, к концу февраля вступит в свои права Красная Огненная Лошадь. Скоро все без исключения почувствуют ее напористый галоп. Заметили, мы уже НЕДЕЛЮ живем в новом году… Вот время летит! Пора настроиться на деловой лад и приглядеться хотя бы к общим контурам наступившего года.

Не секрет, что у нас каждый год как-то наименовывается. 2026-й не стал исключением. К примеру, ООН провозгласила его Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития. К слову, это произошло по инициативе нашего Президента Касым-Жомарта Токаева. 5 декабря 2025-го в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоялась специальная сессия, посвященная открытию этого года, сообщила Orda.kz.

Участникам этой сессии включили видеообращение К. Токаева. Он отметил, что в нашей стране волонтерство стало неотъемлемой частью общественной жизни. Касым-Жомарт Кемелевич упомянул важные инициативы: акцию «Таза Қазақстан» и открытие в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. В своем обращении Глава нашего государства призвал все страны присоединиться к инициативам ООН в сферах охраны окружающей среды, социальной интеграции и поддержки молодежи для обмена опытом и реализации совместных проектов.

По мнению Президента РК, волонтеры – истинные патриоты своей Родины – ставят нравственные ценности превыше всего и играют исключительную роль в укреплении надежного партнерства между государством и обществом. Отмечая, что бескорыстие и милосердие – качества, присущие казахскому народу, К. Токаев неоднократно подчеркивал важность формирования этих качеств у подрастающего поколения.

Не отходим далеко от темы ООН. Знайте, что генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле объявила о назначении города Рабата в Марокко Всемирной столицей книги в 2026-м. Год празднования начнется 23 апреля – во Всемирный день книги и авторского права.

Всемирной столицей архитектуры в 2026 году станет Барселона в Испании.

В Содружестве Независимых Государств (СНГ) 2026-й объявлен Годом охраны здоровья. Согласитесь, это важнейшая тема всех времен и народов.

В июне минувшего года Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой объявить 2026-й Годом образования и научных исследований в рамках углубления гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Китаем, передает Politico.kz. Об этом он заявил на саммите «Центральная Азия – Китай».

«Поддерживаем инициативу китайских друзей по проведению тематических годов. Предлагаю объявить 2026-й Годом образования и научных исследований. Это придаст новый импульс гуманитарному взаимодействию. Высокотехнологичное будущее требует кадрового обеспечения, а значит, и укрепления человеческого капитала», – отметил К. Токаев.

В новогоднем поздравлении Глава государства объявил 2026-й Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта. По убеждению К. Токаева, Казахстан должен стать цифровой державой, это вопрос нашего общего выживания в качестве цивилизованной страны в новой технологической эпохе.

А что у государств по содружеству?

В Азербайджане 2026-й объявлен Годом градостроительства и архитектуры, сообщил Oxu.Az. В Узбекистане 2026-й объявлен Годом развития махалли и всего общества.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. К слову, наши соседи уже определились с тематикой 2027-го: он у них объявлен Годом географии.

И в Кыргызстане уже объявили 2027-й Годом Чингиза Айтматова. Это понятно, нашему гениальному современнику на следующий год исполнится 100 лет.

Какой будет тема 2026 года в Кыргызстане, я пока не нашла.

В Таджикистане 2026-й был объявлен Годом расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания.

2026-2027 годы объявлены в Беларуси и Китае Годами промышленной кооперации.

2026 год в Туркменистане объявлен так: «Независимый нейтральный

Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

Разумеется, год будет насыщен юбилеями, личными и общественными.

Государственный советник Ерлан Карин сообщил, что ЮНЕСКО включила в календарь памятных дат на 2026-2027 годы юбилеи двух выдающихся казахстанских деятелей культуры, сообщил ru.qaz365.kz. По словам Е. Карина, международный уровень признания получат 100-летие оперного певца Ермека Серкебаева и 100-летие режиссера Абдуллы Карсакбаева. Он подчеркнул, что решение ЮНЕСКО отражает уважение к наследию тех, кто внес значительный вклад в развитие национальной и мировой культуры.

Календарь памятных дат ЮНЕСКО включает важные культурные события, которые проходят при поддержке организации и получают международный статус.

И напоследок еще одна напоминалка. Точно известно, что весна в нашем городе будет особенной.

Заседание Евразийского межправительственного совета в 2026 году пройдет в Шымкенте.

В Москве на декабрьском заседании Евразийского межправительственного совета Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пригласил глав правительств на следующее заседание межправсовета ЕАЭС, которое пройдет 26-27 марта в Шымкенте.

В эти же дни город примет Digital Forum – площадку для обсуждения современных технологий и цифровых решений, передало агентство Kazinform.

С этого года Казахстан принял председательство в органах Евразийского экономического союза.

Вот пока и все по этой теме. Следите за новостями!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА