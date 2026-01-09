Аксакалы Шымкента высказались по ключевым тезисам интервью Главы государства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал развернутое интервью печатному изданию Туркестан. И этот материал стал темой активного обсуждения на совете ветеранов.

Ведь в нем затронуты перспективы развития нашей страны. На что обратили внимание аксакалы нашего города в следующем материале.

Интервью президента печатному СМИ, традиционное новогоднее послание обществу. Как правило Глава государства озвучивает самые ключевые моменты, затрагивающие все слои общества. В этот раз речь шла об экономике, новом Налоговом кодексе, тарифной политике и многом другое. Одна из ключевых тем — строительство атомной электростанции.

Созакбай Абдикулов, член Совета ветеранов города Шымкента:

«Вы же прекрасно понимаете, когда даже на 5 минут отключают электричество, вся работа останавливается. Увеличение энергетических мощностей это необходимость. Строительство АЭС делается в интересах страны, народа. Это то, что нам действительно нужно».

В обсуждениях ветераны затронули тему транспортно-логистического сектора, которую Глава государства назвал стратегически важной. Казахстан расположен в самом центре Евразийского континента, на пересечении ключевых транзитных маршрутов. Это огромное преимущество, считает ветеран транспортной сферы Шымкента Дархан Каюпов.

Дархан Каюпов, председатель ОЮЛ «Южавтотранс»:

«Посмотрите: строится железная дорога по маршруту Россия — Казахстан — Туркменистан — Иран. При этом Президент подчеркнул, что соседние страны Кыргызстан и Узбекистан — также активно развивают инфраструктуру. Поэтому у нас нет времени откладывать на потом и говорить, что успеем».

Аксакалы Шымкента полностью поддерживают инициативы, озвученные в интервью Президента. Члены совета ветеранов выразили готовность активно участвовать в их реализации, способствуя укреплению стабильности и единства в государстве.