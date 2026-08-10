Фэшн по-шымкентски

Популярный формат выставок «pop—up» давно снискал признание у шымкентцев. Где еще можно совместить приятное с полезным: неспешно прогулять, продегустировать авторские десерты и напитки и приобрести на память дизайнерскую вещь, существующую в единственном экземпляре?

Выставка Fashion Terra гремит в городе уже в пятый раз, и для юбилейного сезона выбрали Центральный парк — самое сердце и излюбленное место отдыха горожан. Спасительная тень деревьев, звонкий смех, шуршание пакетов с покупками и атмосфера большого городского праздника.

Ирина, жительница Шымкента: « Я очень люблю этнику, и я что-то посмотрела, смотрю, думаю, если сейчас зайду, гуляю, может быть, я надумаю на сумочку какую-нибудь. Потому, что мне очень понравилось».

Уникальная возможность презентовать себя здесь выпала как признанным брендам, так и начинающим мастерам не только из Шымкента, но и из стран ближнего зарубежья. Такая качественная площадка стала возможной благодаря синергии городских властей и представителей креативной индустрии, которые системно поддерживают местных производителей.

Нуржанат Досаева, организатор выставки Terra Fashion: «Цель проекта является то, чтобы местные предприниматели, ремесленники, handmade мастера и дизайнеры одежды познакомили свое производство с жителями города. Помочь им, также для жителей города Шымкента некий праздник организовать. Сегодняшний наш пятый сезон посвящается именно школьной теме. Это Back to School под лозунгом, проходит в центральном парке, в самом красивом зеленом парке нашего города. И сейчас два дня мы хотим, чтобы гости и жители города красиво вместе попробовали самые вкусные сладости от наших партнеров, от наших участников, а также купили для себя что-то эксклюзивное, индивидуальное. Также у нас есть участники, которые приехали с Мангистауской области, Туркменистана, с Таджикистана и Узбекистана. Это такая площадка, где человек может прийти и купить то, что будет эксклюзивом и в единичном экземпляре”.

Этим летом Зеленый фонд мегаполиса пополнился тремя новыми общественными пространствами и масштабным этноаулом «Шымқала», а всего в городе открыто уже больше десятка крупных парков и скверов. Благодаря такому количеству прекрасных локаций и ярких ивентов каждый летний The Weeknd вплоть до самой школьной поры превращается в Шымкенте в настоящий праздник под открытым небом.