Пожар в цемзаводе в Туркестанской области: погиб сотрудник еще двое в тяжелом состоянии

Трагедия произошла на цемзаводе в Туркестанской области. В поселке Састобе на предприятии погиб человек и еще двое в тяжелом состоянии.

Причины произошедшего пока выясняются правоохранительными органами.

В доме семьи Боуш трагедия. Супруга не сдерживает слез. Ее супруг Александр Боуш трудился на цемзаводе слесарем шесть лет, буквально вчера произошел несчастный случай, ее муж погиб. Мужчину похоронили сегодня.

«Никаких претензий у нас нет, трагедия произошла с мужем, мы в шоке. Он работал там шесть лет, сначала работал в обжиге, потом слесарем. Вот так», — говорит супруга.

На самом предприятии комментировать ничего не стали. Как удалось узнать, сейчас идет следствие. Один человек погиб и двое в тяжелом состоянии. Врачи сообщили, что ожоги получены сильные. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь!

«Один пострадавший поступил в тяжелом состоянии он 1971 года он получил сто процентов ожогов. Остальные тоже получили ожоги тяжелой степени 100 и 70 процентов. Сейчас они в тяжелом состоянии, за ними ведется тотальный контроль медиками», — говорит Ергали Аалимбаев главный врач ЦРБ Сайрамского района.

В полиции пояснили, что в настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

«13 ноября, в Тулькубасский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в цехе ТОО «Sas-Tobe Technologies» произошло возгорание, вследствие которого 3 рабочих получили ожоги различной степени. Один из пострадавших, житель Тюлькубасского района, от полученных телесных повреждений скончался в больнице, не приходя в сознание. Даннный факт зарегистрирован по ст. 156 ч.3 УК РК «Нарушение правил охраны труда». В рамках уголовного дела назначены ряд соответствующих экспертиз», — пояснили в ведомстве.

Расследование по данному факту находится на контроле руководства ДП Туркестанской области.