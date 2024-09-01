Скорая в режиме запланированных перемен

Раннее, раннее утро. Ну просто идеальная тишина в районе, такая непривычная для нашего южного города. Вдалеке слышится призыв муллы из мечети к утренней молитве – азану, и вдруг раздается тревожный звук сирены машины скорой помощи. Неподалеку, на проспекте Абая, расположена одна из подстанций. Значит, кому-то понадобилась экстренная медицинская помощь, в чьем-то доме ждут спасения…

И помощь приходит круглосуточно.

О том, как сегодня работает служба скорой помощи, какие перемены она переживает, РАБАТ беседует с главным врачом Шымкентской городской станции скорой медицинской помощи Гульнар КУРМАНБЕКОВОЙ.

– Гульнар Мамитовна, ровно четыре года назад, в августе 2020-го, мы писали, что акимат Шымкента и турецкая компания Mayday Kazakhstan подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве для реализации проекта по модернизации службы скорой помощи.

Тогда в рамках достигнутых договоренностей на первом этапе – в декабре 2019 года – в автопарк станции скорой помощи города поступило 100 карет скорой помощи. Новые машины в рамках проекта модернизации службы предоставила турецкая компания Mayday Kazakhstan по линии государственно-частного партнерства. Они оснащены инновационным оборудованием и технологиями: кардиостимуляторами, дефибрилляторами, портативными рюкзаками, 12-канальными электрокардиографами, автопульсом для массажа сердца, инкубаторами для новорожденных.

На втором этапе сотрудничества модернизирован сall-центр станции скорой помощи.

Это партнерство продолжается?

– В свою очередь и я напомню, что глобальной целью этого проекта является модернизация службы скорой медицинской помощи и обеспечение Шымкента качественными, быстрыми и продуктивными услугами скорой медицинской помощи. Это подразумевает доведение услуг скорой медицинской помощи в городе при чрезвычайных ситуациях до мировых стандартов. Вот так, не меньше.

«За счет чего?» – спросите вы. А за счет реорганизации и модернизации. Эта же цель подразумевает создание профессиональных и оснащенных команд, которые участвуют и будут далее участвовать в административных и операционных работах. И таким образом обеспечат эффективную систему «Скорой медицинской помощи».

Этот проект включает создание и управление новой скорой медицинской помощью путем использования инновационных технологий, повышения квалификации медперсонала, использования новейшего программного обеспечения и эксплуатации, оснащенных современным и качественным оборудованием транспортных средств скорой медицинской помощи.

Это, повторюсь, цели проекта. А его задачами являются:

* повышение оперативности и медико-экономической эффективности работы;

* повышение эффективности использования ресурсов скорой медицинской помощи.

Это достигается за счет оснащения станций и бригад скорой медпомощи необходимым медицинским оборудованием, санитарным транспортом, современными средствами связи для координатного определения мобильных объектов и оперативной связи с диспетчерской службой и медорганизациями, оказывающими экстренную помощь;

* оснащение станций скорой помощи современными автомобилями скорой медицинской помощи и новейшим медоборудованием;

* создание единой диспетчерской службы.

В числе задач – обеспечение консультациями, организация тренингов, создание базы исследований, развития, организации, администрации и разработки законопроектов для создания систем неотложных медицинских услуг, для моментального реагирования в случаях потребности. Иными словами, быть всегда доступными для каждого человека в чрезвычайных ситуациях и работать вместе с нынешней системой медицинского обслуживания.

Относительно развития сотрудничества: 8 декабря 2023-го составлен и подписан договор о дополнительном соглашении к договору проекта государственно-частного партнерства 1/353/9 от 17 января 2019 года «Модернизация и эксплуатация Шымкентской городской станции скорой медицинской помощи» между управлением здравоохранения города Шымкента и ТОО «Mayday Kazakhstan».

– До пандемии COVID-19, на конец 2019 года, в Шымкенте функционировали 9 постов службы скорой помощи, семь филиалов и 15 отделений при ПМСП. Был организован единый контакт-центр, объединенный с поликлиниками и больницами.

Сегодня эта статистика изменилась? Если можно, мы бы опубликовали адреса и месторасположение семи филиалов.

– На сегодня в Шымкенте функционируют 10 подстанций с тремя филиалами станций скорой медицинской помощи со 104 бригадами и 19 медорганизациями ПМСП, которые имеют в составе отделение скорой медицинской помощи с 25 бригадами.

В этих филиалах не предполагается постоянное нахождение бригад, правильнее обращаться на телефон 103. Поэтому нет необходимости в публикации адресов этих подстанций и филиалов. Просто набирайте по телефону 103.

– В руководимой Вами службе скорой медицинской помощи Шымкента растет показатель успешной реанимационной помощи. За счет чего вам удается добиваться этого? Как часто медперсонал проходит переобучение?

– Согласно приказу МЗ РК №105 от 25.02.2021 года каждые два года персонал проходит обучение по международным стандартам оказания базовой реанимации, расширенной реанимации, реанимации у детей и новорожденных.

Кроме этого, на базе станции скорой медицинской помощи работает тренинговый центр с сертифицированными врачами-инструкторами, где на постоянной основе продолжается дальнейшая отработка навыков на муляжах. Раз в год наши специалисты прослушивают лекции, где повторяют теоретические основы по реанимации.

– Это правда, что бригада скорой не может везти больного в ближайшую больницу, а только в ту, куда укажут ей из диспетчерской?

– Согласно приказу МЗ РК №225 от 30 ноября 2020 года, в ближайший стационар доставляются пациенты с угрожающим жизни состоянием. Остальных в случае необходимости госпитализации мы доставляем в ближайший профильный стационар. Бригады докладывают диспетчеру, кого и в какой стационар везут, чтобы диспетчер предупредила приемное отделение о доставке больного.

– Министр здравоохранения РК своим приказом от 30 ноября 2020 года утвердил правила оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации. По этим правилам диспетчер службы принимает на пульте «103» вызовы от граждан при нарушении состояния здоровья согласно приложению 2 к правилам.

При этом время обработки вызова с момента его получения составляет пять минут, в течение которого проводится сортировка по категории срочности вызова.

Вот выдержка из этого приказа: «Скорая медицинская помощь оказывается фельдшерскими и специализированными (врачебными) бригадами:

– в состав фельдшерской бригады входят два фельдшера и водитель;

– в состав специализированной (врачебной) бригады входят врач, фельдшер, водитель.

Бригады скорой медпомощи подчиняются старшему врачу смены. И так далее».

Иными словами, вся деятельность специалистов СМП максимально регламентирована.

Как ваши специалисты укладываются в эти сроки? Ведь могут быть и внештатные ситуации…

– Мы стараемся уложиться в регламентированные сроки за счет оптимизации количества бригад, вечером стараемся обеспечить максимальный выход бригад. А также бригады постоянно проходят обучение по первичному и вторичному осмотрам, чтобы оказывать помощь быстрее, но при этом не снижать качества.

Конечно, бывают и внештатные ситуации. Например, при массовых ДТП, тогда тоже пользуемся вышеуказанным стандартом. Менее срочные вызовы 3-4 категорий снимаются с бригады. Вначале обслуживаем 1-2 категории срочности. До приезда бригады скорой медицинской помощи люди консультируются с диспетчерами, проводится «удержание звонка», когда вызывающему дают рекомендации по оказанию первой помощи.

– Сколько в Шымкенте работает бригад скорой помощи? Достаточно ли этого количества для мегаполиса?

– Сейчас у нас работают 104 бригады. Для нашего города-миллионника этого недостаточно. Есть стандарт – одна бригада на 10 000 населения. В этом году запланировано открытие дополнительных 10 бригад. Ведутся подготовительные работы.

– Известно, что в пандемию ваша служба обслуживала в среднем 1500 вызовов. А сейчас сколько?

– В целом в оперативный отдел во время пандемии поступало от 2300 до 2400 обращений, было около 2000-2100 обслуженных в сутки, из них бригадами станции скорой медицинской помощи действительно порядка 1500-1600 вызовов в сутки. На данный момент число общих обращений составляет от 2000 до 2200, обслуженных бригадами станции скорой медицинской помощи – от 1200 до 1400 вызовов в сутки. Это с учетом роста количества населения и гостей города в 2024-м сравнительно с 2020-2021 годами.

– Раньше у бригад скорой помощи возникали проблемы с обслуживанием отдаленных участков города, было много безымянных улиц. Предлагали даже просто пронумеровать улицы без названий. Какова обстановка сейчас?

– На данный момент во многих местах появились указатели улиц и домов, ситуация в целом улучшилась. Однако нумерация домов с QR-кодами без указания конкретных цифр несколько усложняет работу.

– Есть ли неординарные, быть может, героические случаи в работе руководимой Вами службы, знать о которых надо всем шымкентцам?

– Работу в жару и холод, днем и ночью уже можно приравнять к героическому поступку. Это наш ежедневный подвиг, каждой из бригад и каждого сотрудника, не говоря об особенных случаях, таких как оказание помощи во время пандемии, во время январских событий, недавно произошедшем случае возгорания серы в индустриальной зоне «Ордабасы».

– Что бы Вы хотели пожелать и сказать шымкентцам?

– Конечно, крепкого здоровья, мирного неба, с любовью относиться к своему делу, уважать окружающих. Своевременно обследоваться на скринингах, следить за своим здоровьем, следовать принципам ЗОЖ и избегать стрессов, чтобы меньше было поводов для обращения в нашу службу.

– Благодарю за интервью. И Вам здоровья и успехов в работе!

Фарида Шарафутдинова