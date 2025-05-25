Звонок не по делу: как правильно вызывать скорую помощь

Боятся попасть в четвертую категорию и называют ложные симптомы. С начала года в комитет медицинского и фармацевтического контроля поступила 51 жалоба на неотложки. В минздраве отмечают, что некоторые граждане намеренно преувеличивают свои симптомы, чтобы ускорить приезд. Это мешает оперативному обслуживанию действительно тяжёлых случаев.

Ежедневно в колл-центр скорой медицинской помощи в Шымкенте поступает около 2 тысяч вызовов. После звонка врачи определяют степень срочности и направляют бригаду скорой помощи в зависимости от состояния пациента. Однако специалисты так же отмечают: нередко люди переоценивают тяжесть симптомов, чтобы ускорить приезд медиков.

«Бывают случаи, когда вызывающие переоценивают свое состояние и диспетчеры скорой помощи регистрируют вызов по первой категории, а, приезжая на вызов, там не соответствует категория сложности. Каждый необоснованный вызов может задержать бригаду помощи к тем, чья жизнь зависит от минут», — говорит врач скорой помощи Габит Умиралиев.

В минздраве рассказали, что с начала года в комитет медицинского и фармацевтического контроля поступила 51 жалоба на работу скорой помощи, лишь восемь обращений признали обоснованными. Категория срочности определяется строго по клиническим протоколам, на основе ответов пациента на вопросы, которые задают сотрудники колл-центра.

Райкул Есеналиева, заведующая оперативным отделом станции скорой медицинской помощи Шымкента: «При получении ответов формируется категория срочности, поэтому, если вызывающий ответит на все вопросы правильно, не возмущаясь, не говоря, что много вопросов задается, тогда будет правильно сформирован повод».

С 1 мая изменилась схема вызова медпомощи: теперь с 8 утра до 8 вечера к пациентам с не экстренными жалобами, такими как повышенное давление, температура или лёгкие травмы — приезжают мобильные бригады при поликлиниках. А после 8 вечера и в выходные дни все вызовы, включая и такие случаи, обслуживают уже обычные бригады скорой помощи.

Эксперты считают, что такая реорганизация поможет снять нагрузку с экстренных служб и повысит качество оказания медицинской помощи.

При лёгких недомоганиях: небольшой температуре, давлении или обострении хронических заболеваний медики рекомендуют обращаться в поликлинику, а не перегружать экстренные службы.