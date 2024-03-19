На 2,1 млрд тенге снижена стоимость проекта ГЧП в Шымкенте

В 2019 году из местного бюджета на модернизацию скорой медицинской помощи в Шымкенте выделили около 9,6 млрд тенге.

В рамках оконченного досудебного производства установлено, что стоимость проекта ГЧП (Государственно-частное партнерство) значительно завышена.

В связи с чем, по представлению департамента профильным управлением акимата инициирован соответствующий иск в суд, который 14 марта т.г. изменил стоимость проекта в сторону снижения на 2,1 млрд тенге. Решение суда не вступило в законную силу.