Депутат заявил о необходимости пересмотреть время прибытия скорой помощи

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Опоздание, стоившее жизни! Депутат мажилиса Данабек Исабеков заявил о необходимости пересмотреть максимальное время прибытия скорой медицинской помощи.

Он обратился с депутатским запросом к министру здравоохранения Акмарал Альназаровой. В своем обращении он рассказал, как его семья потеряла отца из-за опоздания бригады скорой помощи, и предложил пересмотреть нормы и правила в этой сфере, а также внедрить опыт зарубежных стран.

«23 июля моему отцу внезапно стало плохо. В 13:50 мы вызвали скорую помощь. Однако она приехала только через 30 минут. За это время состояние моего отца сильно ухудшилось. По правилам «Станции скорой медицинской помощи» Шымкента, если состояние пациента относится ко второй категории срочности, то неотложка должна прибыть в течение 15 минут. Но из-за задержки медики не сумели оказать необходимую помощь, мы потеряли отца», — говорит Данабек Исабеков, депутат мажилиса парламента РК.

По словам депутата, это не единичный случай. Если бы скорая помощь всегда приезжала вовремя, можно было бы спасти от смерти многих граждан. Мажилисмен рекомендовал министерству здравоохранения принять ряд мер по исправлению ситуации: проанализировать время прибытия машины скорой помощи к пациенту и изучить опыт других стран, внедрить частный сектор в сферу неотложной помощи, повысить конкуренцию и улучшить сферу обслуживания и провести проверку работы всех бригад скорой помощи, выяснить состояние их транспортных средств и строго контролировать квалификацию их специалистов.