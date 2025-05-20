Вместо Туркестана самолёту пришлось приземлиться в Шымкенте

Вместо Туркестана самолёт приземлился в Шымкенте: пассажиры остались счастливыми, сообщает BES.media.

Большинство пассажиров восприняли вынужденную замену пункта назначения как подарок судьбы по очень простой причине.

В Сети распространяется видео, на котором член экипажа сообщает пассажирам самолёта о вынужденной посадке в Шымкенте вместо Туркестана. Большинство людей на борту встречают новость аплодисментами. Автор видео объяснил в Instagram, в чём дело.

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«Дамы и господа, в городе Туркестан погодные условия по-прежнему не позволяют совершить посадку. Поэтому мы вынуждены лететь на запасной (аэродром) в город Шымкент», – объявляет сотрудник авиакомпании на видео.

Его слова неожиданно вызвали аплодисменты пассажиров.

«Нам надо знать, сколько человек хотят остаться в Шымкенте», – добавляет мужчина. На видео большинство пассажиров поднимают руки.

На странице в Instagram автор ролика объясняет: из-за отсутствия прямого авиасообщения между Костанаем и Шымкентом пассажиры выбирали рейс до Туркестана, а дальше добирались до конечного пункта назначения на такси.

«И вчера мы их оставили в Шымкенте, чему они были очень рады», – написал автор видео, который, судя по фотографиям в соцсети, работает в авиакомпании Qazaq Air.