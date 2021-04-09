Истребитель и военный самолёт приземлились прямо на автомобильную трассу между городами Актау и Жанаозен.

Приземление проходило в рамках учений.

Все республиканские дороги, то есть трассы между городами, прокладывают подведомственные организации МИИР.

В министерстве тщательно следят за качеством новых и ремонтом старых дорог.

В 2021 году МИИР планирует провести инструментальное обследование 18 тысяч км дорог республиканской сети.

По его результатам будет проведён ремонт.

Стоит отметить, что качество автодорог между городами становится все более высокого уровня.