Более 90% выпускников авиационных специальностей находят работу в Казахстане

В Казахстане продолжается модернизация системы подготовки кадров для гражданской авиации. Работа ведется в рамках поручения главы государства.

Как сообщили на заседании правительства, сегодня авиационная отрасль развивается быстрыми темпами: растут пассажирские и грузовые перевозки, внедряются цифровые технологии, повышаются международные требования к безопасности. В связи с этим увеличивается потребность в квалифицированных специалистах.

По словам вице-министра науки и высшего образования Гульзат Кобеновой, за последние годы количество государственных грантов на авиационные специальности значительно выросло.

«Если в 2022–2023 учебном году было выделено 380 грантов, то на 2025–2026 учебный год предусмотрено уже 586 грантов», — отметила Гульзат Кобенова.

Также увеличивается число студентов, обучающихся по данному направлению.

Если в 2022 году в академии гражданской авиации обучались 1 438 человек, то в 2025 году их количество достигло 2 478. Рост за четыре года превысил 72%.

«Показатель трудоустройства выпускников также остается высоким. На сегодняшний день он достигает 90%. Выпускники трудятся в аэропортах, авиакомпаниях, а также в логистических и аэронавигационных организациях», — подчеркнула вице-министр.

Кроме того, в академии гражданской авиации активно внедряют цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта. В рамках программы AI-SANA более тысячи студентов освоили цифровые компетенции, а свыше двух тысяч обучающихся прошли курсы на платформе Coursera.