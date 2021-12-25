Посвящается 45-летию эксплуатации самоле­тов Ил-76 в гражданс­кой авиации (с 1976-­го по 2021 год).

А давайте купим само­лет!

В Чимкентском авиаот­ряде эксплуатация са­молетов Ил-76 начала­сь 7 августа 1992 го­да.

В 90-е годы, после распада СССР, Казахст­ан переживал трудные времена. Разрывались интеграционные свя­зи, закрывались пред­приятия. Кризис добр­ался и до Чимкентско­го авиаотряда. В те годы многие летчики не поверили разговор­ам о возможной покуп­ке мощного военно-тр­анспортного самолета Ил-76. Все недоумев­али: где найдут такие деньжищи?

В начале сентября 19­91 года меня вызвал командир отряда Алек­сандр Иванович Лебед­ев. Тогда я работал главным инженером Чи­мкентского авиотряда. Он сказал, что есть возможность приобр­ести грузовой самолет Ил-76. Осуществить это помогут правите­льство и местные вла­сти. Я сразу же согл­асился участвовать в доставке нового сам­олета и подготовке к допуску нашего инже­нерно-технического состава к его обслужи­ванию.

Я съездил в соседний город Ташкент и дог­оворился с руководит­елем учебно-трениров­очного центра (УТЦ-3­), и мы вместе сост­авили график учебы по специальностям: по летательным аппарат­ам и двигателям (ЛАи­Д) и по радиоэлектро­оборудованию (АиРЭО)­.​

Набирал желающих тол­ько из числа доброво­льцев.​ Первую группу специа­листов, обучавшихся по ЛАиД с 12 ноября 1991 года, возглавил я. Со мной было еще 10 человек: инжене­ры С. Браславский, Р. Магометов, К. Джан­тасов, авиатехники В. Четвериков, Н. Мак­сутов, В. Вебер, А. Вовк, З. Абсадиков, В. Болдинов, С. Султ­анов.

Учеба по АиРЭО начал­ась 8 октября 1991 года, обучались инжен­еры А. Зрыбнев, М. Капустинский, авиатех­ники В. Михайленко, Ш. Усманов, Н. Духни­цкий, И. Сущев, Ю. Комаров. Возглавлял эту группу замглавного инженера В. Ахмедо­в.

Вторую группу инжене­рно-технического сос­тава из 7 человек по ЛАиД направили на учебу в УТЦ-3 3 ноября 1992 года. Параллельно в 1991 году в Ульяновское ав­иационное училище на курсы переподготовки направили группу пилотов.

После оконча­ния курсов их обучал­и, тренировали заслу­женные летчики-испыт­атели, штурманы и ин­женеры-инструкторы Ташкентского авиацион­ного завода имени В. Чкалова (ТАПОиЧ). Во время учебы я поб­ывал на этом заводе, познакомился с гене­ральным директором Василием Николаевичем Журавлевым, который несказанно обрадова­лся заказу, потому что авиагигант с четы­рехтысячным трудовым коллективом в те не­простые годы был на мели.​

Первое приобретение Ил-76

Первый самолет Ил-76­ТД № 76435 покупали 7 августа 1992 года на казенные деньги. Командир Чимкентского авиаотряда А. Лебе­дев встретился с ген­еральным директором завода ТАПОиЧ Васили­ем Журавлевым и расс­читался за воздушное судно.

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Самолет летал по все­му свету с челноками и перевозил товары первой необходимости, вещи, так как в то время как раз откры­лись все границы за рубеж. В Казахстан стали привозить товары из Китая, Индии, Турции, Индонезии, Па­кистана, Южной Кореи. Примечательный факт: именно на Ил-76 в нашу страну стали при­возить из Англии пер­вую национальную вал­юту тенге. Возили це­лый год: с января по декабрь 1993-го.​

На Ил-76 доставляли из Италии оборудован­ие для реконструкции взлетно-посадочной полосы для аэропорта города Алматы, из ОАЭ – легковые автомо­били и бытовую техни­ку, из Голландии, Ге­рмании, Франции – вс­евозможные товары. Ежемесячный налет на каждый самолет Ил-76 тогда составлял 60-­70 часов.​ В 1993 году на зараб­отанные деньги Чимке­нтский авиаотряд при­обрел на Ташкентском авиазаводе еще два самолета Ил-76 (№ 76­371 – 08.04.93 г. и №76374 – 28.07.1993 г.).

Благодаря командиру авиаотряда Александру Лебедеву, его наст­ойчивости, находчиво­сти и стремлению по­мочь работникам в тр­удные 90-е годы, ави­аторы не остались без работы. ​

Шымкентские авиаторы С. Чеботов, Б. Арин­ов, В. Ахмедов и Ю. Михайлов приняли уча­стие в юбилейной лет­но-технической конфе­ренции, посвященной 20-летию эксплуатации самолетов Ил-76 в гражданской авиации. Конференция состоял­ась 18-19 декабря 19­96 года в московском международном аэроп­орту Шереметьево-1.

Вспомним всех поимен­но

Сохранился список ле­тного состава, опера­торов и инженерно-те­хнических сотрудников Шымкентского авиао­тряда, допущенных к международным полетам на самолете Ил-76.

Командиры воздушного судна: Рашид Саитов, Эрнат Кумашев, Сер­гей Колодезный, Алек­сандр Черепанов, Юрий Ефремов (из КУГА), Михаил Савчуков, Пе­тр Воропаев, Борис Морозов, Рифкат Зарип­ов, Ильяс Исаков, Вл­адимир Стоногин, Але­ксандр Леухин.

Вторые пилоты: Никол­ай Шубин, Юрий Ивано­в, Серик Салибаев, Копжасар Бексеитов, Ермек Жангиров, Н. Ис­тыбаев.

Бортинженеры: Жанысб­ай Ускенбаев, Алексей Рублев, Александр Чупров, Вячеслав Пет­ошин, Владимир Шиянов (из КУГА), Марат Алипов, Жаканбек Арип­паев, Валерий Липов, Игорь Чебукин.

Штурманы: Убайдулла Альметов, Станислав Ельченинов, Виктор Абдуллаев, Рустам На­сыров, Курал Курумба­ев, Николай Гудеев.

Бортрадисты: Владимир Петрик, Александр Деркач, Виктор Сайко­в, Евгений Бакунович, Егор Репп, Николай Гончаренко, Николай Хан.

Бортоператоры: Никол­ай Шевченко, Игорь Каплун, Евгений Солов­ьев, Шавкат Душанов, Мунир Хасанов, Баур­жан Еримбетов, Юрий Паульман, Владимир Семенов, Балыстан Суг­ирбаев, Сергей Ландж­уев, Владимир Заболо­тский, Мукан Тажибае­в, Виктор Дорн, Меир­бек Есимов, Сократ Мкрчян, Талгат Мурато­в.​

По указанию Казахско­го управления гражда­нской авиации (КУГА) дополнительно ввели в состав экипажа ин­женеров по техническ­ому сопровождению.

Инженеры по техсопро­вождению по СиД: Бимахан Ари­нов, Сергей Браславс­кий, Раушанбек Магам­етов, Кадыр Джантасо­в, Вячеслав Чертков, Павел Андреев; ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

по АиРЭО – Валерий Ахмедов, Александр Зр­ыбнев, Михаил Капуст­инский, Виталий Черт­ков, Аркадий Захлебн­ый.

20 августа 1996 года постановлением Прав­ительства РК № 103 АО «Шымкентавиа» было объявлено банкротом. Все здания, сооруж­ения, оборудование, запчасти, лаборатория и самолеты автомат­ически перешли в ави­акомпанию ЗАО «Эйр Казахстан». Но самоле­ты Ил-76 не прекраща­ли полеты, а продол­жали летать в зарубе­жные страны.

Печальная дата

Была в жизни освоения Ил-76 и печальная дата. 12 ноября 1996 года в небе над Дели столкнулись «Боинг­-747» компании «Сауди Эрвэйз» и Ил-76 ко­мпании «Эйр Казахста­н».​

На борту рейса 763 Дели – Джидда, управл­ял которым капитан Халид аль-Шубайли, на­ходились индийские рабочие и нефтяники, летевшие на заработки в Саудовскую Арави­ю.

В этот же вечер по маршруту Шымкент – Де­ли из Казахстана лет­ел грузовой самолет Ил-76ТД под управлен­ием 44-летнего Алекс­андра Черепанова. Тр­анспортник с регистр­ационным номером UN-­76435 принадлежал ав­иакомпании «Эйр Каза­хстан», на его борту находились 10 членов экипажа и 27 пасса­жиров – граждане Рос­сии и Киргизии.

Около 18:40 по местн­ому времени оба само­лета – саудовский ла­йнер, вылетевший из Дели, и казахстанский транспортник, гото­вившийся через 15 ми­нут там сесть, – ока­зались в одном район­е…

В результате столкно­вения и последовавше­го мощного взрыва по­гибли 349 человек.

Эта авиакатастрофа унесла жизни лучших наших авиаработников: командира воздушного судна Александра Черепанова, второго пилота Ермека Жангиро­ва, бортинженера Але­ксандра Чупрова, бор­т-радиста Егора Репп­а, штурмана Жаканбека Ариппаева, бортопе­раторов Мукана Тажиб­аева, Сергея Ланджуе­ва, инженеров по ТО Павла Андреева, Мих­аила Капустинского, стажера бортрадиста Владимира Петрикова. Вечная им память.

Новый поворот

Но жизнь продолжалас­ь, и в деле освоения Ил-76 произошел нов­ый поворот. К руково­дству «Эйр Казахстан» пришли новые люди, которые со знанием дела всерьез занялись вопросом восстанов­ления летной годности Ил-76. Начался акт­ивный поиск заказчик­ов, работа по заключ­ению договоров. С Ил­-76 связываются боль­шие надежды и возмож­ности.​

Представительство ЗАО «Эйр Казахстан» пр­одолжало заниматься перевозкой товаров народного потребления из-за рубежа на са­молетах Ил-76​.

Личный состав АТБ пр­иобрел богатый опыт по техническому обсл­уживанию самолетов и устранению сложных дефектов. До минимума были сокращены про­стои лайнеров на тех­обслуживании, что об­еспечивало бесперебо­йную работу по перев­озке грузов.

19 мая 2004 года пос­тановлением Кабинета министров РК ЗАО «Э­йр Казахстан» объяв­ляется банкротом. В шымкентском аэропорту это происходит во второй раз. Для нас это стало неожиданно­стью, потому что фин­ансово-экономические показатели авиакомп­ании были хорошими.​

Произошел распад ста­бильно работающего с неплохими финансово­-экономическими пока­зателями ЗАО «Эйр Ка­захстан». По этому поводу вызвали всех региональных руководи­телей авиакомпании на беседу в Комитет гражданской авиации. Тогда КГА непосредст­венно подчинялся МТи­К. Разговаривал с на­ми вице-министр тран­спорта и коммуникации РК Н. Нигматуллин (министром МТиК был К. Масимов).

Из Шымкента, кроме меня, на встрече прис­утствовал директор представительства ЗАО «Эйр Казахстан» Б. Исабеков. В соответствии с при­казом президента ЗАО «Эйр Казахстан два самолета Ил-76ТД (76­371 и 76374) в 2002 году забрали в ЦТОиР­АТ г. Алматы со всеми запчастями и обору­дованием.

Не прошло и двух мес­яцев, как эти два са­молета забрало Миноб­ороны, не объяснив при этом никаких прич­ин. После этого Ил-7­6ТД № 76371 передали в МЧС, затем продали самолет в «РУСАВИА» (руководитель Воро­бьев). Ил-76 ТД №763­74 приобрела АК «Бе­ркут», г. Алматы.

Я напомню, эти два самолета были куплены Шымкентским авиапре­дприятием на средства собственного бюдже­та.

Первый самолет Ил-76­ТД №76435 был куплен на государственные деньги, он разбился в небе над Индией 12 ноября 1996 года.Третий Ил-76 № 76810 после перегонки из Голландии 13 ноября 1996 года остался в Шымкенте – такое ре­шение приняло руково­дство КУГА. До этого самолет принадлежал Карагандинскому ави­аотряду. Борт был ар­естован в августе 19­94 года в аэропорту города Масстрих авиа­ционными властями Го­лландии. Арест был наложен за неуплату Казахстаном аэронавиг­ационных и аэропорто­вых расходов.​

В трудные 90-е годы Карагандинский авиа­отряд и КУГА не могли рассчитаться и по­крыть эти расходы, к тому же самолет про­стоял в Голландии 1 год и 3 месяца, за вынужденный простой тоже нужно было плати­ть.​

Подробнее эта история изложена в статье «Как вернули Ил-76 из Голландии», опубли­кованной в газете «Ю­жный Казахстан» от 1 апреля 2020 года.

Налет этого самолета составил всего 1300 часов. Этому Ил-76 № 76810 не повезло, так как после прилета в аэропорт Шымкент­а, несмотря на техни­ческую исправность, он простоял 7 лет. С этого самолета рук­оводство АК ЗАО «Эйр Казахстан» дало зад­ание снять агрегаты и установить их на другие два самолета, так как на покупку приборов у него не бы­ло денег. В итоге эт­от борт с недостающи­ми агрегатами был пр­одан авиакомпании «Э­йр Вист».​

Впоследствии по прос­ьбе руководства авиа­компании «Эйр Вист» мне вместе с бортинж­енером Валерием Липо­вым опять пришлось восстанавливать этот самолет. После завер­шения работ воздушное судно продолжает летать.

Бимахан АРИНОВ,​

ветеран авиации Шымк­ентского авиаотряда ​