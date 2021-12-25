Посвящается 45-летию эксплуатации самолетов Ил-76 в гражданской авиации (с 1976-го по 2021 год).
А давайте купим самолет!
В Чимкентском авиаотряде эксплуатация самолетов Ил-76 началась 7 августа 1992 года.
В 90-е годы, после распада СССР, Казахстан переживал трудные времена. Разрывались интеграционные связи, закрывались предприятия. Кризис добрался и до Чимкентского авиаотряда. В те годы многие летчики не поверили разговорам о возможной покупке мощного военно-транспортного самолета Ил-76. Все недоумевали: где найдут такие деньжищи?
В начале сентября 1991 года меня вызвал командир отряда Александр Иванович Лебедев. Тогда я работал главным инженером Чимкентского авиотряда. Он сказал, что есть возможность приобрести грузовой самолет Ил-76. Осуществить это помогут правительство и местные власти. Я сразу же согласился участвовать в доставке нового самолета и подготовке к допуску нашего инженерно-технического состава к его обслуживанию.
Я съездил в соседний город Ташкент и договорился с руководителем учебно-тренировочного центра (УТЦ-3), и мы вместе составили график учебы по специальностям: по летательным аппаратам и двигателям (ЛАиД) и по радиоэлектрооборудованию (АиРЭО).
Набирал желающих только из числа добровольцев. Первую группу специалистов, обучавшихся по ЛАиД с 12 ноября 1991 года, возглавил я. Со мной было еще 10 человек: инженеры С. Браславский, Р. Магометов, К. Джантасов, авиатехники В. Четвериков, Н. Максутов, В. Вебер, А. Вовк, З. Абсадиков, В. Болдинов, С. Султанов.
Учеба по АиРЭО началась 8 октября 1991 года, обучались инженеры А. Зрыбнев, М. Капустинский, авиатехники В. Михайленко, Ш. Усманов, Н. Духницкий, И. Сущев, Ю. Комаров. Возглавлял эту группу замглавного инженера В. Ахмедов.
Вторую группу инженерно-технического состава из 7 человек по ЛАиД направили на учебу в УТЦ-3 3 ноября 1992 года. Параллельно в 1991 году в Ульяновское авиационное училище на курсы переподготовки направили группу пилотов.
После окончания курсов их обучали, тренировали заслуженные летчики-испытатели, штурманы и инженеры-инструкторы Ташкентского авиационного завода имени В. Чкалова (ТАПОиЧ). Во время учебы я побывал на этом заводе, познакомился с генеральным директором Василием Николаевичем Журавлевым, который несказанно обрадовался заказу, потому что авиагигант с четырехтысячным трудовым коллективом в те непростые годы был на мели.
Первое приобретение Ил-76
Первый самолет Ил-76ТД № 76435 покупали 7 августа 1992 года на казенные деньги. Командир Чимкентского авиаотряда А. Лебедев встретился с генеральным директором завода ТАПОиЧ Василием Журавлевым и рассчитался за воздушное судно.
Самолет летал по всему свету с челноками и перевозил товары первой необходимости, вещи, так как в то время как раз открылись все границы за рубеж. В Казахстан стали привозить товары из Китая, Индии, Турции, Индонезии, Пакистана, Южной Кореи. Примечательный факт: именно на Ил-76 в нашу страну стали привозить из Англии первую национальную валюту тенге. Возили целый год: с января по декабрь 1993-го.
На Ил-76 доставляли из Италии оборудование для реконструкции взлетно-посадочной полосы для аэропорта города Алматы, из ОАЭ – легковые автомобили и бытовую технику, из Голландии, Германии, Франции – всевозможные товары. Ежемесячный налет на каждый самолет Ил-76 тогда составлял 60-70 часов. В 1993 году на заработанные деньги Чимкентский авиаотряд приобрел на Ташкентском авиазаводе еще два самолета Ил-76 (№ 76371 – 08.04.93 г. и №76374 – 28.07.1993 г.).
Благодаря командиру авиаотряда Александру Лебедеву, его настойчивости, находчивости и стремлению помочь работникам в трудные 90-е годы, авиаторы не остались без работы.
Шымкентские авиаторы С. Чеботов, Б. Аринов, В. Ахмедов и Ю. Михайлов приняли участие в юбилейной летно-технической конференции, посвященной 20-летию эксплуатации самолетов Ил-76 в гражданской авиации. Конференция состоялась 18-19 декабря 1996 года в московском международном аэропорту Шереметьево-1.
Вспомним всех поименно
Сохранился список летного состава, операторов и инженерно-технических сотрудников Шымкентского авиаотряда, допущенных к международным полетам на самолете Ил-76.
Командиры воздушного судна: Рашид Саитов, Эрнат Кумашев, Сергей Колодезный, Александр Черепанов, Юрий Ефремов (из КУГА), Михаил Савчуков, Петр Воропаев, Борис Морозов, Рифкат Зарипов, Ильяс Исаков, Владимир Стоногин, Александр Леухин.
Вторые пилоты: Николай Шубин, Юрий Иванов, Серик Салибаев, Копжасар Бексеитов, Ермек Жангиров, Н. Истыбаев.
Бортинженеры: Жанысбай Ускенбаев, Алексей Рублев, Александр Чупров, Вячеслав Петошин, Владимир Шиянов (из КУГА), Марат Алипов, Жаканбек Ариппаев, Валерий Липов, Игорь Чебукин.
Штурманы: Убайдулла Альметов, Станислав Ельченинов, Виктор Абдуллаев, Рустам Насыров, Курал Курумбаев, Николай Гудеев.
Бортрадисты: Владимир Петрик, Александр Деркач, Виктор Сайков, Евгений Бакунович, Егор Репп, Николай Гончаренко, Николай Хан.
Бортоператоры: Николай Шевченко, Игорь Каплун, Евгений Соловьев, Шавкат Душанов, Мунир Хасанов, Бауржан Еримбетов, Юрий Паульман, Владимир Семенов, Балыстан Сугирбаев, Сергей Ланджуев, Владимир Заболотский, Мукан Тажибаев, Виктор Дорн, Меирбек Есимов, Сократ Мкрчян, Талгат Муратов.
По указанию Казахского управления гражданской авиации (КУГА) дополнительно ввели в состав экипажа инженеров по техническому сопровождению.
Инженеры по техсопровождению по СиД: Бимахан Аринов, Сергей Браславский, Раушанбек Магаметов, Кадыр Джантасов, Вячеслав Чертков, Павел Андреев;
по АиРЭО – Валерий Ахмедов, Александр Зрыбнев, Михаил Капустинский, Виталий Чертков, Аркадий Захлебный.
20 августа 1996 года постановлением Правительства РК № 103 АО «Шымкентавиа» было объявлено банкротом. Все здания, сооружения, оборудование, запчасти, лаборатория и самолеты автоматически перешли в авиакомпанию ЗАО «Эйр Казахстан». Но самолеты Ил-76 не прекращали полеты, а продолжали летать в зарубежные страны.
Печальная дата
Была в жизни освоения Ил-76 и печальная дата. 12 ноября 1996 года в небе над Дели столкнулись «Боинг-747» компании «Сауди Эрвэйз» и Ил-76 компании «Эйр Казахстан».
На борту рейса 763 Дели – Джидда, управлял которым капитан Халид аль-Шубайли, находились индийские рабочие и нефтяники, летевшие на заработки в Саудовскую Аравию.
В этот же вечер по маршруту Шымкент – Дели из Казахстана летел грузовой самолет Ил-76ТД под управлением 44-летнего Александра Черепанова. Транспортник с регистрационным номером UN-76435 принадлежал авиакомпании «Эйр Казахстан», на его борту находились 10 членов экипажа и 27 пассажиров – граждане России и Киргизии.
Около 18:40 по местному времени оба самолета – саудовский лайнер, вылетевший из Дели, и казахстанский транспортник, готовившийся через 15 минут там сесть, – оказались в одном районе…
В результате столкновения и последовавшего мощного взрыва погибли 349 человек.
Эта авиакатастрофа унесла жизни лучших наших авиаработников: командира воздушного судна Александра Черепанова, второго пилота Ермека Жангирова, бортинженера Александра Чупрова, борт-радиста Егора Реппа, штурмана Жаканбека Ариппаева, бортоператоров Мукана Тажибаева, Сергея Ланджуева, инженеров по ТО Павла Андреева, Михаила Капустинского, стажера бортрадиста Владимира Петрикова. Вечная им память.
Новый поворот
Но жизнь продолжалась, и в деле освоения Ил-76 произошел новый поворот. К руководству «Эйр Казахстан» пришли новые люди, которые со знанием дела всерьез занялись вопросом восстановления летной годности Ил-76. Начался активный поиск заказчиков, работа по заключению договоров. С Ил-76 связываются большие надежды и возможности.
Представительство ЗАО «Эйр Казахстан» продолжало заниматься перевозкой товаров народного потребления из-за рубежа на самолетах Ил-76.
Личный состав АТБ приобрел богатый опыт по техническому обслуживанию самолетов и устранению сложных дефектов. До минимума были сокращены простои лайнеров на техобслуживании, что обеспечивало бесперебойную работу по перевозке грузов.
19 мая 2004 года постановлением Кабинета министров РК ЗАО «Эйр Казахстан» объявляется банкротом. В шымкентском аэропорту это происходит во второй раз. Для нас это стало неожиданностью, потому что финансово-экономические показатели авиакомпании были хорошими.
Произошел распад стабильно работающего с неплохими финансово-экономическими показателями ЗАО «Эйр Казахстан». По этому поводу вызвали всех региональных руководителей авиакомпании на беседу в Комитет гражданской авиации. Тогда КГА непосредственно подчинялся МТиК. Разговаривал с нами вице-министр транспорта и коммуникации РК Н. Нигматуллин (министром МТиК был К. Масимов).
Из Шымкента, кроме меня, на встрече присутствовал директор представительства ЗАО «Эйр Казахстан» Б. Исабеков. В соответствии с приказом президента ЗАО «Эйр Казахстан два самолета Ил-76ТД (76371 и 76374) в 2002 году забрали в ЦТОиРАТ г. Алматы со всеми запчастями и оборудованием.
Не прошло и двух месяцев, как эти два самолета забрало Минобороны, не объяснив при этом никаких причин. После этого Ил-76ТД № 76371 передали в МЧС, затем продали самолет в «РУСАВИА» (руководитель Воробьев). Ил-76 ТД №76374 приобрела АК «Беркут», г. Алматы.
Я напомню, эти два самолета были куплены Шымкентским авиапредприятием на средства собственного бюджета.
Первый самолет Ил-76ТД №76435 был куплен на государственные деньги, он разбился в небе над Индией 12 ноября 1996 года.Третий Ил-76 № 76810 после перегонки из Голландии 13 ноября 1996 года остался в Шымкенте – такое решение приняло руководство КУГА. До этого самолет принадлежал Карагандинскому авиаотряду. Борт был арестован в августе 1994 года в аэропорту города Масстрих авиационными властями Голландии. Арест был наложен за неуплату Казахстаном аэронавигационных и аэропортовых расходов.
В трудные 90-е годы Карагандинский авиаотряд и КУГА не могли рассчитаться и покрыть эти расходы, к тому же самолет простоял в Голландии 1 год и 3 месяца, за вынужденный простой тоже нужно было платить.
Подробнее эта история изложена в статье «Как вернули Ил-76 из Голландии», опубликованной в газете «Южный Казахстан» от 1 апреля 2020 года.
Налет этого самолета составил всего 1300 часов. Этому Ил-76 № 76810 не повезло, так как после прилета в аэропорт Шымкента, несмотря на техническую исправность, он простоял 7 лет. С этого самолета руководство АК ЗАО «Эйр Казахстан» дало задание снять агрегаты и установить их на другие два самолета, так как на покупку приборов у него не было денег. В итоге этот борт с недостающими агрегатами был продан авиакомпании «Эйр Вист».
Впоследствии по просьбе руководства авиакомпании «Эйр Вист» мне вместе с бортинженером Валерием Липовым опять пришлось восстанавливать этот самолет. После завершения работ воздушное судно продолжает летать.
Бимахан АРИНОВ,
ветеран авиации Шымкентского авиаотряда