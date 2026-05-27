Удар по гормонам: как модные БАДы и самолечение «добивают» хрупкую щитовидку

Проблемы с щитовидной железой-скрытая угроза для каждого пятого жителя нашей страны. Сегодня в Казахстане живут более двадцати миллионов человек. И у четырех миллионов из них, этот орган работает с нарушениями.

Вот только вопрос-в какой форме она работает именно у вас? Кто-то переносит болезнь легко и даже не догадывается о ней. Другие-уже стоят на учете и проходят сложное лечение. Статистика сурова. Женщины сталкиваются с этой бедой в четыре раза чаще мужчин.

Проблема остра еще и в том, что большинство пациентов пытаются лечиться вслепую. Пытаясь вернуть угасающую энергию, люди скупают тонны модных БАДов и сами назначают себе ударные дозы йода. Пьют их месяцами. Однако такое самолечение может окончательно добить и без того хрупкую гормональную систему.

О том, как помочь себе правильно, мы поговорили с экспертом.