Не прибегать к народным методам лечения, и не заниматься самолечением медикаментозно советует российский врач Денис Цветков.

Врач вместе с делегацией докторов из соседней страны прилетели в Шымкент неделю назад. Сегодня в городском акимате мужчина рассказал о проблемах, которые он увидел в нашем городе и поделился своим мнением о том, почему люди поступают в больницы города уже в тяжелом состоянии.

«Мы поняли, почему мы не слышим лай собак, это животное никак не может спасти от коронавируса. Не надо его использовать в лечении. Проблема, которая меня потрясла за эту неделю, это то, что ваши пациенты не обращаются за медицинской помощью. Огромное количество пациентов, которые находятся в реанимации, имеют однотипный анамнез, в течение 10 дней они лечатся дома, используя самые различные препараты, которые не имеют никакого отношения к лечению больных с вирусной пневмонией. «Меропинем» и его аналоги, это недопустимо. И нет объяснения, почему люди так делают и делают это массово. Но никакой пользы это не приносит», — рассказал Денис Цветков врач из Российской Федерации

Анастасия Новикова