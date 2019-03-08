Щитовидная железа играет очень важную роль, и если она не работает правильно, то может вызвать целый ряд проблем.

Если вы постоянно чувствуете усталость или набрали лишний вес без видимой причины, возможно у вас есть проблемы с щитовидкой.

Симптомы нарушения работы щитовидной железы можно спутать с общим состоянием усталости, но простой тест с термометром поможет вам определить, есть ли у вас проблемы с щитовидкой.

Щитовидная железа представляет собой маленькую железу в форме бабочки, расположенную в области шеи прямо над ключицей.

Будучи одной из желез внутренней секреции, которые вырабатывают гормоны, она контролирует многие процессы в организме. Она обеспечивает правильный обмен веществ, температуру, уровень энергии и развития.

Функции щитовидной железы

Щитовидная железа забирает йод из пищи и превращает его в тироидные гормоны Т3 и Т4. По этой причине в областях, где присутствует дефицит йода, люди нередко сталкиваются с проблемами щитовидной железы.

Трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) – это два гормона, которые вырабатывает щитовидная железа, и они отвечают за обмен веществ.

Еще один гормон кальцитонин регулирует уровень кальция в крови и костях.

Одна из задач щитовидной железы состоит в том, чтобы обеспечить нас достаточной энергией. Первым симптомом того, что что-то не в порядке, часто является усталость.

Щитовидка отвечает за рост и развитие. Если ребенок не получает достаточно тироидных гормонов во время роста, это может привести к нарушениям мозга и снижению уровня IQ.

Как правило, щитовидная железа не видна и не прощупывается. Когда ее функция нарушена, железа может увеличиваться в размерах, и это нарушение известно, как зоб.

Гипотиреоз: симптомы

Гипотиреоз – это нарушение, при котором активность щитовидной железы снижена, и она не вырабатывает достаточно гормонов.

Человек может родиться с дефицитом железы или нарушение может возникнуть позже из-за аутоиммунных болезней, лучевой терапии, определенных лекарств или недостатка йода в питании.

Снижение выработки гормонов щитовидки может ограничить функции практически каждого органа нашего тела.

Основными симптомами гипотиреоза являются:

Необъяснимое увеличение веса

Запоры

Депрессия

Усталость

Бледная, сухая кожа

Облысение

Повышенная чувствительность к холоду

Врачи диагностируют гипотиреоз, проведя анализы на уровень ТТГ (тиреотропный гормон), а также уровень Т3 и Т4.

Как проверить щитовидку в домашних условиях с помощью термометра

Этот тест рекомендуется всем, у кого есть несколько симптомов гипотиреоза.

Так как щитовидка отражает обмен веществ в организме, а во время метаболизма генерируется тепло, температура вашего тела может подсказать, как работает ваша щитовидная железа.

Для проведения теста вам понадобится термометр для измерения базальной температуры. Такой термометр более чувствительный и измеряет изменения температуры более точно, чем обычный градусник. Продается он в аптеке.

Держите термометр возле кровати.

Используйте термометр утром после пробуждения и перед тем, как встать с постели, поместив его подмышку на 10 минут.

Записывайте температуру в течение недели.

Средняя базовая температура тела должна составлять между 36,5 и 36,7 градусов по Цельсию. Если ваша температура ниже 36,3 градусов по Цельсию на двух повторных измерениях, возможно, ваша щитовидка не работает, как положено.

Для женщин репродуктивного возраста, тест нужно проводить на 2-й,3-й и 4-й день менструального цикла, так как повышение базовой температуры может произойти во время овуляции и дать неверные результаты.

Этот тест не должен использоваться в качестве замены должного медицинского обследования.

Он просто даст вам подсказку о том, есть ли у вас дисбаланс щитовидной железы.

Как восстановить функцию щитовидной железы

Спите и занимайтесь физическими упражнениями

Крепкий сон и физическая активность благотворно сказываются на всех функциях и процессах в нашем теле, включая восстановление гормонального баланса. Занимайтесь физическими упражнениями по меньшей мере 30 минут 3-4 раза в неделю.

Позаботьтесь об эмоциональном здоровье

Иногда нарушения функции щитовидки являются следствием слабости надпочечников, которые перегружаются из-за эмоционального перегорания. Щитовидка пытается компенсировать это и в результате нарушается ее работа. Решив эмоциональные проблемы, вы сможете восстановить и функцию щитовидной железы.

Правильное питание

Ваш рацион должен включать продукты, богатые витамином D (цельные злаки, орехи, корнеплоды, свежие фрукты и овощи), а также йод. Используйте йодированную соль. Также обратите внимание на продукты с тирозином, такие как постное мясо, рыба, птица, чечевица, авокадо, бананы и семена кунжута. Кроме того, вы может принимать добавки с витаминами группы В.

4 простых способа проверки щитовидной железы

Источник: Infoniac.ru