Вниманию жителей города!

Если у вас поднялась температура тела и появились симптомы одышки, кашля, боли в горле, диарея, просим незамедлительно обратиться в поликлинику. Для оказания медицинской помощи в домашних условиях при поликлиниках города созданы мобильные бригады, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Специалисты мобильной бригады, сформированной при поликлинике, работают ежедневно с 8:00 утра до 20:00 часов вечера.

Чтобы вызвать мобильную бригаду на дом, обратитесь в регистратуру вашей поликлиники по месту жительства.

Врачи мобильной бригады оказывают медицинскую помощь в домашних условиях в соответствии с протоколом лечения. Без назначения врача опасно получать лекарства в аптеке или проходить лечение в частных процедурных кабинетах.

Помните, что только специалисты поликлиники в период обострения эпидемиологической ситуации могут назначать и оказывать медицинскую помощь.