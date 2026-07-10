Конституция — основа правовой системы государства

Её успешная реализация зависит от уровня правовой культуры общества и единообразного применения законодательства. Эти вопросы обсудили на научно-практической встрече в университете имени Жумабека Ахметовича Ташенева.

В обсуждении приняли участие представители руководства вуза, преподаватели, учёные и студенты. Главной темой встречи стали первые практические шаги по применению новой Конституции и значение разъяснений Конституционного суда по новым конституционным нормам.

На встрече обсудили, как новая Конституция влияет на работу государственных институтов, применение законов и обеспечение правовой ясности. Участники отметили важность разъяснений Конституционного суда для единообразного применения новых норм.

В руководстве университета подчеркнули, что такие научные обсуждения помогают укреплять правовую культуру и готовить специалистов, способных глубоко понимать значение Основного закона.

Канат Байболов, ректор университета имени Ж.А. Ташенева: «Сегодня перед университетами стоит важная задача — не только готовить квалифицированных специалистов, но и формировать поколение граждан с высоким уровнем правового сознания, критическим мышлением и современными знаниями. В эпоху цифровой экономики, искусственного интеллекта и технологического развития особое значение приобретают образование и наука. Их развитие, поддержка инноваций и укрепление принципов верховенства закона являются важными условиями повышения конкурентоспособности Казахстана».

В центре внимания были вопросы развития юридической науки, внедрения цифровых технологий и использования возможностей искусственного интеллекта. Отмечалось, что новая Конституция определяет не только правовые основы государства, но и формирует стратегические ориентиры его дальнейшего развития.

Мырзабай Мейирбеков, старший преподаватель: «Новая Конституция должна стать надёжной основой для дальнейшего развития страны. В документе нашли отражение важные направления, среди которых особое значение имеют развитие человеческого капитала, образование, наука и внедрение технологий искусственного интеллекта. Перед высшими учебными заведениями сегодня стоит важная задача — готовить специалистов, отвечающих требованиям современного времени».

Участники встречи отметили важную роль образования, науки и университетов в реализации положений, закреплённых в Основном законе. По итогам мероприятия было подчеркнуто, что работа по повышению правовой грамотности граждан и продвижению конституционных ценностей будет продолжена.