Штрафы за выпас скота возле железнодорожных путей могут вырасти

КТЖ предлагает ужесточить ответственность за выпас скота вблизи железнодорожных путей.

Сейчас компания совместно с акиматами и транспортной полицией проводит разъяснительную работу с владельцами животных.

С начала года прошло около 1,3 тысячи встреч, в которых приняли участие порядка 34 тысяч человек. Более 52 тысяч владельцев скота ознакомили с правилами выпаса и прогона животных через железнодорожные пути.

К административной ответственности привлекли 378 владельцев скота.

По данным КТЖ, за девять месяцев 2026 года количество наездов поездов на животных снизилось до 584 случаев. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 648 таких происшествий.

С 2025 года за выпас скота вблизи железной дороги без соблюдения установленных требований предупреждение не применяется — сразу назначается штраф в размере 5 МРП. За повторное нарушение предусмотрен штраф в 10 МРП.

Теперь КТЖ предлагает увеличить штрафы вдвое — до 10 МРП за первое нарушение и до 20 МРП за повторное нарушение в течение года.

В компании призвали владельцев животных не оставлять скот без присмотра рядом с железнодорожными путями и соблюдать правила его выпаса и прогона.