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За оставленный без присмотра скот могут оштрафовать в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте владельцам сельскохозяйственных животных напомнили о необходимости соблюдать правила выпаса и не оставлять скот без присмотра.

В Департаменте полиции города отмечают, что бесконтрольный выпас может представлять угрозу для безопасности. Животные, оказавшиеся на обочинах и проезжей части, могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий, создавать помехи движению и причинять ущерб имуществу граждан.

За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных предусмотрена административная ответственность.

Согласно статье 408 Кодекса РК об административных правонарушениях, нарушителям грозит штраф в размере 3 МРП.

Если нарушение привело к повреждению имущества физических лиц, размер штрафа составляет 10 МРП.

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