Пресечение перевозки наркотиков: в этом году зарегистрировано 20 фактов

На железнодорожном вокзале Шымкента транспортная полиция провела очередное профилактическое мероприятие по противодействию незаконному обороту наркотиков.

В ходе рейда сотрудники полиции с участием кинологов и служебных собак проверили вагоны поезда №77 сообщением «Алматы — Мангистау». С пассажирами также провели разъяснительную работу о последствиях хранения и перевозки запрещённых веществ.

По словам начальника отдела по противодействию наркобизнесу линейного отдела полиции на станции Шымкент Манаса Шотанова, с начала года транспортная полиция выявила 20 фактов перевозки наркотических веществ.

Кроме того, по статье 440 Кодекса об административных правонарушениях к ответственности привлекли 28 человек.

В полиции отмечают, что проверки пассажирских поездов проводятся регулярно — не менее двух раз в неделю. Для выявления запрещённых веществ привлекают служебных собак.

По данным правоохранителей, в прошлом году было зарегистрировано 25 фактов, связанных со сбытом и перевозкой наркотиков на железнодорожном транспорте.

Контроль проводится не только на станции Шымкент, но и на других железнодорожных станциях по маршрутам следования поездов. В полиции отмечают, что такие рейды направлены как на выявление незаконного оборота наркотиков, так и на профилактику правонарушений среди пассажиров.