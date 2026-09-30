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На главную Анонс Двое мужчин устроили конфликт после опоздания на рейс в Шымкенте

Двое мужчин устроили конфликт после опоздания на рейс в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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Фото Otyrar

В аэропорту Шымкента транспортная полиция задержала двух пассажиров, которые опоздали на рейс и устроили конфликт в здании аэровокзала.

По данным полиции, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. После того как они поняли, что не успели на посадку, пассажиры начали громко выражать недовольство и использовать нецензурную брань.

Представители авиакомпании составили акт и передали информацию сотрудникам транспортной полиции. Мужчин доставили в отдел полиции.

Обоих привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.

По решению суда каждому назначено по пять суток административного ареста.

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