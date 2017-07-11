В Шымкенте прокурор, лишенный прав за пьяное вождение, отстранен от занимаемой должности. Дисциплинарная комиссия примет решение о привлечении его к ответственности, пишет zakon.kz.

Сегодня в Южно-Казахстанском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба сотрудника прокуратуры ЮКО Нуржана Полатова на постановление шымкентского адмсуда о признании его виновным в пьяном вождении и лишении прав на три года.

Напомним, что нашумевшая история началась в мае текущего года, когда сотрудники полиции в Шымкенте остановили водителя автомобиля Toyota, проехавшего на запрещающий сигнал светофора. В итоге в отношении прокурора Нуржана Полатова было составлено два протокола — по статьям 599 и 608 Кодекса РК об административных правонарушениях. В дальнейшем Полатов обжаловал данные протоколы в адмсуде.

После придания огласки этой истории и появления в Сети видео задержания Полатова, прохождения им судмедэкспертизы, в дело вмешались вышестоящие органы, дело было взято на контроль.

Прокуратура ЮКО подала протест на решение адмсуда, и 19 июня оно было отменено, дело направили на повторное рассмотрение. 23 июня адмсуд Шымкента вынес новое постановление, в котором старший прокурор управления прокуратуры ЮКО Нуржан Полатов признан виновным в пьяном вождении, и лишен прав на три года.

Между тем, в прокуратуре ЮКО в ответ на запрос о том, какие меры были приняты в отношении их сотрудника, будет ли он уволен, сообщили, что в настоящее время в отношении Полатова проводится служебное расследование.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя прокурора ЮКО Жанболат Туганбаев, постановление суда от 23 июня еще не вступило в законную силу, и оно было обжаловано Полатовым. Меры дисциплинарного характера в отношении сотрудника будут приниматься после рассмотрения его апелляционной жалобы и вступления постановления суда в законную силу.

«Как только мы получим постановление суда, сразу же дисциплинарная комиссия рассмотрит и примет решение о привлечении Полатова к ответственности. Сейчас он отстранен от занимаемой должности, на время проведения служебного расследования и рассмотрения данного дела», — отметил Туганбаев.

Апелляционная жалоба Полатова была рассмотрена сегодня, 11 июля. Облсуд ЮКО оставил без изменения постановление адмсуда о признании его виновным в пьяном вождении. Соответственно, совсем скоро станет известно о том, какие меры в отношении своего сотрудника примет дисциплинарная комиссия областной прокуратуры.