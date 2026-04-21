В Шымкенте выявили более 1,5 тысячи нарушений ПДД

В Казахстане проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-нарушение», направленное на предупреждение ДТП, профилактику нарушений ПДД и повышение дорожной безопасности.

Мероприятие призвано укрепить дисциплину участников дорожного движения и пресечь грубые нарушения, которые часто становятся причиной аварий с тяжёлыми последствиями.

В целях стабилизации дорожной обстановки в Шымкент и Туркестанскую область дополнительно направлены силы и средства органов внутренних дел, включая экипажи патрульной полиции. Они задействованы в масштабных рейдовых мероприятиях по обеспечению общественной и дорожной безопасности.

Только за один день в Шымкенте в рамках ОПМ выявлено и пресечено более 1,5 тысячи нарушений ПДД. Среди основных причин ДТП остаются превышение скорости, выезд на встречную полосу, управление транспортом в состоянии опьянения и невнимательность водителей.

Правоохранители напоминают, что соблюдение правил дорожного движения — это ответственность за жизнь и здоровье всех участников движения.

ОПМ «Стоп-нарушение» продолжится по всей стране.