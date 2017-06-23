Сотрудника прокуратуры ЮКО лишили прав на три года

23 июня постановлением СМАС Южно-Казахстанской области Нуржан Полатов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 608 КоАП РК, и лишен права управления транспортным средством на три года.

6 мая прокурор Управления прокуратуры ЮКО Полатов задержан дорожной полицией за проезд на запрещающий сигнал светофора и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

2 июня судом первой инстанции административные протоколы были признаны незаконными по его жалобе. При этом участвующий в процессе представитель прокуратуры Южно-Казахстанской области просила отказать в удовлетворении жалобы Полатова Н.

19 июня по протесту прокуратуры области это решение суда было отменено апелляционной коллегией областного суда.

Но окончательная точка в деле сотрудника прокуратуры ЮКО еще не поставлена.

«Прокуратурой области в отношении Полатова Н. проводится служебное расследование, которое на сегодняшний день приостановлено до вступления постановления суда в законную силу. По результатам расследования в отношении указанного сотрудника будут приняты строгие меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения из органов прокуратуры», — сообщается на сайте Генеральной прокуратуры ЮКО.

Напомним, в Шымкенте суд аннулировал административные протоколы о нарушениях ПДД, составленных на сотрудника прокуратуры. Старший прокурор упр­­­авления прокуратуры ЮКО Нуржан Полатов обратился в суд, чтобы оспорить действия полицейских, составивших на него административные протоколы за проезд на красный свет светофора и езду в нетрезвом виде.

В первых числах мая сот­рудники МПС Шымке­нта в ночное время остановили автомобиль со­трудника прокурат­уры за пр­оезд на кра­­сный сиг­нал светофо­р­а. Во время проверки до­ку­ментов полицейские выяснил­и, что водитель не трезв. Опьянение подтвердила и медицинская экспертиза. Действия сотрудников МПС были записаны на видеожетоны, также полицейские вели съемку на сотовый телефон.

После того, как дело получило большой резонанс в социальных сетях, Генеральный прокурор РК Кайрат Мами поручил взять дело «О нетрезвом прокуроре» на отдельный контроль.

Апелляционное заседание в отношении прокурора в ЮКО должно быть максимально открытым для прессы и общественности. Такое поручение дал председатель Верховного суда РК Кайрат Мами назначенному сегодня председателю Южно–Казахстанского областного суда Талгату Баратбекову.

После вмешательства Генпрокуратуры решение административного суда Шымкента о признании недействительными административных протоколов в отношении сотрудника прокуратуры ЮКО отменено.