В Шымкенте наказали водителей за выезд на «встречку»

С помощью камер видеонаблюдения в Шымкенте были выявлены водители, грубо нарушившие правила дорожного движения и выехавшие на встречную полосу.

В результате оперативных мер нарушители были задержаны, в отношении них составлены административные протоколы.

«Выезд на встречную полосу является одним из самых опасных нарушений ПДД, так как создает реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям. За данное правонарушение законодательством предусмотрено лишение водительского удостоверения сроком до шести месяцев», -сообщили в ДП.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.