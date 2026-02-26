Реклама
На главную Анонс В Шымкенте наказали водителей за выезд на «встречку»

В Шымкенте наказали водителей за выезд на «встречку»

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
33

С помощью камер видеонаблюдения в Шымкенте были выявлены водители, грубо нарушившие правила дорожного движения и выехавшие на встречную полосу.

В результате оперативных мер нарушители были задержаны, в отношении них составлены административные протоколы.

«Выезд на встречную полосу является одним из самых опасных нарушений ПДД, так как создает реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям. За данное правонарушение законодательством предусмотрено лишение водительского удостоверения сроком до шести месяцев», -сообщили в ДП.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.