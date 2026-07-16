За опасные гонки на улицах Шымкента нарушители привлечены к ответственности

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой молодые люди устроили опасные гонки на улицах Шымкента.

Во время движения они грубо нарушали ПДД: выезжали на полосу встречного движения, совершали опасные маневры, создавали аварийные ситуации и подвергали опасности других участников дорожного движения. Все происходящее они снимали на видео для публикации в социальных сетях.

В ходе проверки также установлено, что один из участников управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения.

Как выяснилось, поводом для опасной поездки стал спор на 200 тысяч теңге. Желая выиграть пари и снять эффектные кадры, молодые люди превратили городские улицы в импровизированную гоночную трассу.

Нарушители привлечены к административной ответственности за допущенные грубые нарушения правил дорожного движения. Кроме того, двое из них подвергнуты административному аресту сроком на 7 суток за мелкое хулиганство.

Полиция напоминает: любое правонарушение будет незамедлительно пресекаться, а виновные — привлекаться к ответственности в соответствии с законом.