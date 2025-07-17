Пассажирка в Шымкенте отсудила 128 тысяч за за задержку багажа

В Шымкенте пассажирка выиграла суд у авиакомпании SCAT за задержку багажа. Суд первой инстанции присудил частичную компенсацию, но после апелляции сумма выросла.

Жительница Шымкента подала в суд на авиакомпанию SCAT после того, как ее багаж был доставлен с опозданием на два дня. Инцидент произошёл 13 ноября 2024 года при перелёте из Алматы во вьетнамский город Фукуок. Пассажирка потребовала компенсацию: 56 тысяч тенге штрафа и 500 тысяч тенге морального вреда.

«Судом установлено, что по прибытии в пункт назначения истец не получил свой багаж. Чемодан был отправлен другим рейсом и возвращён с задержкой в два дня», — рассказали в шымкентском городском суде.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования: присудил 28 064 тенге штрафа, но отказал в компенсации морального вреда. Истица подала на апелляцию.

«Апелляционная коллегия изменила решение, руководствуясь законом «О защите прав потребителей». Согласно ему, моральный вред подлежит компенсации вне зависимости от материального ущерба. Суд учёл эти обстоятельства и обязал выплатить истцу компенсацию», — сообщили в городском суде Шымкента.

В результате авиакомпания SCAT должна выплатить пассажиру 100 тысяч тенге моральной компенсации, а общая сумма выплат составила 128 тысяч тенге. Постановление вступило в законную силу.