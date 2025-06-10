Во всех международных аэропортах Казахстана внедрена система QR-кодов

В Казахстане во всех международных аэропортах внедрена система QR-кодов для туристов.

QR-код даёт доступ к ключевым сервисам — электронной SIM-карте, официальному такси, онлайн-бронированию отелей, информации о регистрации и достопримечательностях региона.

Система помогает избежать обмана при оплате услуг и упрощает ориентирование в городе.

Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании правительства.

В 2024 году Казахстан посетили 15,3 млн иностранных гостей, из них 10,4 млн — на срок более суток. Также зафиксировано 10,5 млн внутренних туристов.

Новая мера направлена на повышение качества сервиса и комфорта для путешественников.