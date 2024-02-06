220 тысяч тенге штрафа за пьяный дебош в аэропорту выписали шымкентцу

38-летнего жителя Шымкента задержали за пьяный дебош в аэропорту Туркестана, передает OTYRAR.

Как выяснилось, мужчина в нетрезвом состоянии нецензурно выражался. Также при задержании он оказал неповиновение сотрудникам полиции.

В отношении задержанного составлены сразу три административных протокола — за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянение, за мелкое хулиганство, а также за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа и материалы направлены в специализированный административный суд по городу Туркестану — для рассмотрения.

Как выяснилось, у мужчины это не первый случай привлечения к ответственности за распитие алкоголя в течении года.